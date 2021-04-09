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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الرواية المصرية بين الماضى والحاضر على طاولة مركز الجيل.. اليوم

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:36 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تعقد في الرابعة من بعد عصر اليوم الجمعة٬ بمركز الجيل بمقره الكائن٬ في مصر القديمة أمام نادي المصري القاهري بجانب حديقة الفسطاط، أمسية ثقافية بعنوان "الرواية المصرية بين الماضي والحاضر"٬ وذلك في أولى ندوات مبادرة كبسولة حضارة٬ ويدير اللقاء ويقدمه الكاتب أحمد النحاس.

وتتطرق الندوة إلى عدد من المحاور من أهمها: "توجهات الكتابة الحديثة والكتاب المعاصرين ــ غياب الاهتمام بالقصة القصيرة ــ لماذا يتجه الشباب لكتابة الرواية؟ ــ السلبيات التي تحدثها آليات الكتابة الحديثة".

كما تتناول الندوة إلقاء الضوء على بدايات الرواية المصرية ونشأتها والظواهر الحديثة في الرواية٬ كالروايات الغرائبية٬ وروايات الخيال العلمي٬ وظواهر البيست سيللر وغيرها.

جدير بالذكر أن الدكتور الناقد طه وادي في كتابه "مدخل إلي تاريخ الرواية المصرية" يشير إلى أن رواية "زينب" لمحمد حسن هيكل كانت مقدمة لعصر الرواية والتي أكمل المسيرة بعدها توفيق الحكم في روايته الرائعة "عودة الروح" إلى فترة ركود ملأ فراغها المنفلوطي وغيره بالقصة المترجمة.

وبدء مرحلة الراوية المصرية الحقيقية والتي كانت في الأربعينيات والتي توج على عرش الكتابة فيها الأديب نجيب محفوظ.

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