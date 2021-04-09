أحمد عواض: قصر ثقافة العريش أحد العلامات الثقافية بأرض الفيروز

قال الدكتور أحمد عواض رئيس قصور الثقافة، إن قصر ثقافة العريش يعد أحد أهم العلامات الثقافية، بمدينة الفيروز، وافتتاحه يؤكد على قوة مصر الناعمة ودورها في ترسيخ القيم الإنسانية، والتنويرية، وقدرتها على مواجهة التطرف والإرهاب.وأضاف رئيس قصور الثقافة خلال إلقاءه كلمته في حفل افتتاح قصر ثقافة العريش، أن سيناء تشهد اهتمام مكثف من الهيئة، من ناحية البرامج الثقافية، أو المواقع الإنشائية، واستضافة أبناءها في القاهرة والمحافظات ضمن مشروع الدمج الثقافي.وأشار إلى أن قصر ثقافة العريش، سيقوم بدوره ويقدم الخدمات المنوط بها لأبناء المحافظة، مقدما الشكر للقوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة، على دورهم في الذي يفعلونه للحفاظ على سيناء، وتصديهم للإرهابيين.وشارك في حفل الافتتاح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومحافظ شمال سيناء اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، والدكتور أحمد عواض رئيس قصور الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وعدد من قيادات المحافظة، ووزارة الثقافة، وبعض مشايخ القبائل في العريش.