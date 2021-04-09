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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«دار الساقى» تعيد نشر مؤلفات الدكتورة نوال السعداوى

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:14 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
طرحت دار الساقي للنشر والتوزيع ببيروت٬ طبعة جديدة لعدد من أعمال الباحثة نوال السعداوي، والتي غادرت عالمنا آواخر شهر مارس الماضي.

وهذه الأعمال هي: الطبعة الثالثة من رواية «سقوط الإمام»، ومما جاء فيها: «لم أكن أعرف شيئًا عن الحب، قلبي يخفق بالحنين لذراعين يضمّان جسمي دون ألم، وعيناي تنظران إليها وتلمعان بالنور، في درجي رسائل بخطّ يدي أكتبها ولا أرسلها لأحد، في أعماقي خوف عميق من الحب، وخوف أشدّ من الله، في بيت الأطفال كنت أصلّي ويتجسّد الله في أحلامي على شكل رجل، يمرّ بيده الحانية على صدري ويرتفع بطني بالمسيح، في الصباح وأنا أصلّي أسمع صوت الله غاضبًا، يلعنني ويهدّدني بالعقاب».

ومنها أيضًا، كتاب «مذكّرات طفلة»، ومن أجوائه: «وأنا أرتّب أوراقي القديمة في أحد الأدراج المهملة في مكتبي عثرت على كراسة من كراريسي عندما كنت في السنة الأولى بالمدرسة الثانوية، مكتوب عليها: واجب الإنشاء.

كان ذلك عام 1944، وقد طلب منّا مدرس اللغة العربية أن نختار موضوعًا لحصة الإنشاء المقبلة، واخترت هذا الموضوع «مذكرات طفلة اسمها سعاد» فملأت الكراسة كلها، وأعطيتها للمدرس، فقرأها وأعطاني صفرًا.

ربما هذا «الصفر» هو الذي جعلني أتوقف عن الكتابة سنين طويلة، والذي جعلني أدخل كلية الطب بدلًا من كلية الآداب، والذي لولا أبي وأمي لانتهت حياتي بمثل ما انتهت حياة سعاد، ولهذا رأيت أن أنشر هذه الأوراق القديمة، وأن أهديها إلى كل طفلة «أو طفل» تراودها فكرة الكتابة أو تشعر برغبة في ذلك».

ومن تلك الأعمال، الطبعة الخامسة من رواية «زينة»، ومنها نقرأ: «تركتها في الشارع بعد أن حملت بها، التقطتها امرأة فقيرة وربّتها لتصبح امرأة جميلة وموهوبة، لكن الحياة تقف لها بالمرصاد لتقع من جديد بين يديّ ابن عمّ «والدتها»، وهو شيخ سلفي متعصّب ومهووس بالجنس.

رواية اجتازت الخطوط الحمر، وكشفت عيوبًا وأقنعة: إدارات حكوميّة ينخرها سوس الفساد، وشيوخ يستغلّون الدين بغية الوصول إلى المآرب الدنيوية، وصحافة مرتهنة لأهل السلطة تستر ارتكابات المتنفّذين، وتدّعي زورًا الدفاع عن الحريّات العامّة وحقوق المواطن والمظلومين، وصحافيّات طارئات على المهنة يتسلّقن أكتاف الموهوبين المتواضعين طمعًا بالجاه والضوء، وأقلام تُباع وتُشترى في وضح النهار.

ومن تلك الأعمال أيضًا، الطبعة الثانية لرواية «الحبّ في زمن النّفط»، ومن أجوائها: «تدلّى رأسها وهي تحفر فيما يشبه الإعياء، ربما كان المكان صحيحًا وقد تكون واحدة من الإلهات مختفية، لكن الظلمة حالكة والذرّات السوداء تتراقص أمام عينيها، أزاحت الطين ولمحت شيئًا يشبه قرن بقرة، قبل أن تمتدّ ذراعها سمعت الأصوات من خلفها، طابور من الرجال يطلّ عليها، يرتدون الجلاليب، رؤوسهم ملفوفة بغطاء أبيض، من خلفهم طابور من النسوة داخل العباءات السوداء، أخرجت واحدة من تحت العباءة ثديها العاري، أخذت تشدّ الحلمة السوداء بين إصبعها حتى اندفع من الثقب خرطوم رفيع أسود اللون، ثم أخرجت من تحت العباءة طفلًا صغيرًا، قبض بفكّيه الصغيرين على الحلمة وراح يرضع بصوت مسموع».

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