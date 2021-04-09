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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاع الروسية: 45 طائرة أجنبية استطلعت قرب أجواء روسيا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:22 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 45 طائرة أجنبية نفذت عمليات استطلاع قرب الأجواء الروسية خلال الأسبوع الأخير.

وأفادت صحيفة "النجم الأحمر" التابعة لوزارة الدفاع، بأن الرادارات الروسية رصدت 35 طائرة استطلاع و10 طائرات مسيرة أجنبية بالقرب من الأجواء الروسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وسائل المراقبة الروسية تابعت تحليقات كل الطائرات الأجنبية، وأنه لم يحدث أي انتهاك لأجواء روسيا.

ويأتي ذلك على خلفية تزايد الاتهامات لروسيا من الدول الغربية بتحريك قواتها إلى حدود أوكرانيا، فيما تؤكد موسكو أن تحركات الجيش الروسي داخل الأراضي الروسية لا تهدد أحدا.

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