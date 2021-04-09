الليلة.. حفل توزيع جوائز مسابقة يحيى حقى للرواية

تقيم جمعية النهضة العلمية والثقافية (جزويت القاهرة)، في السادسة من مساء اليوم الجمعة٬ حفل تسليم جوائز الدورة الأولى لمسابقة يحيى حقي في الرواية للشباب، والذي يقام بمقر مدرسة العائلة المقدسة برمسيس.ومن المقرر أن يشهد حفل تسليم الجائزة بعض الفقرات الفنية، حيث يشارك في الحفل فرقة وسط البلد، كما يقدم فريق مسرح جمعية النهضة مسرحية "أم العواجز" ليحيى حقي، إضافة إلى كلمات للدكتور محمد أبوالغار رئيس مجلس أمناء الجائزة، الأب وليم سيدهم رئيس مجلس إدارة جمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة"، المهندس محمود الشاذلي عن تحالف المصريين بأمريكا الشمالية، كما تلقي نهى يحيى حقى كلمة أسرة الأديب الراحل، وتلقي د. إيمان عز الدين كلمة لجنة التحكيم.وضمت القائمة القصيرة للجائزة روايات: "أطياف كاميليا" لنورا ناجي، ورواية "لون مثالي للغرق" لضحى صلاح، و"جبل المجازات" لأحمد كامل، و"غرفة 304" لعمرو عزت، و"كسوة جديدة للكعبة" لمجيب الرحمن مدحت.وكانت الجائزة قد فتحت باب التقدم في أكتوبر الماضي، واشترطت ألا يزيد عمر المتقدم على 40 عامًا، وألا يكون قد حصل العمل على جائزة أدبية من قبل. وتبلغ قيمة الجائزة للفائز الأول 150 ألف جنيه مصري، وللفائز الثاني 70 ألف جنيه مصري.