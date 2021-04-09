البرازيل تسجل 4249 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 4249 وفاة جديدة بفيروس كورونا في زيادة قياسية يومية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 345 ألف حالة.وأشارت الوزارة إلى تسجيل 86652 إصابة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها.وسجلت البرازيل أكثر من 13 مليون إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، بينما ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 345025 حالة.وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.