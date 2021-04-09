رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«العُذيرة».. رواية تصور الإنسان بأحلامه ومآسيه

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:49 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
تصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال للنشر٬ رواية جديدة بعنوان "العُذيرة" من تأليف أحمد السري. والغلاف رؤية بصرية لمدير الدار الفنان محمد العامري.

وبحسب الناشر عن الرواية: "العذيرة" ليست مجرد رواية، إنها مسرح اجتماعي كامل، رواية تصور الإنسان بأحلامه ومآسيه، مليئة بمشاهد الحب والظلم، الفقر والغنى، فيها تجليات العقل الخرافي والعقلانية المتوثبة، فيها أشكال التدين المزيف وتألق الروحانيات النقية، فيها صور الحاضر المتنوع بتعرجاته الدامية وجذور الأفكار المتقلبة في التاريخ البعيد، كل ذلك في صعيد واحد تتواشج خطوطه لتسبر أغوار المجتمع خلف سطحه الهائج تارة والساكن تارة أخرى.

يحضر الحب متألقا في حكايات ورود وعفة وزخرف، ويحضر الإيمان بالغيب بوجهيه القلق والخرافي، عند بهلول ( ابن الباهية) وأبيه، وتحضر مظالم السلطة والاستغلال الجائر للدين، يحضر البسطاء الطامعون في الجنة، يحضر الهم الوطني وخيباته في شخصية المرواني وزمنه، وتحضر الخرافة وصراع الفكر والسلطة حول قبر العذيرة، مركز الرواية ومدارها، فتتحول بحق إلى مصباح كاشف يضيء ظلمات الأرواح.

ولا يغيب العقل المنطقي المأمول في كل هذا التدافع الاجتماعي، يحضر في شخص برهان، ينتصب شاهدا ومنقبا وناقدا، طامحا لزمن عقلاني حر، يخلص الإنسان من هيمنة الطامح لزمن عقلاني حر، يخلص الانسان من هيمنة الخرافات وأوهام الوصاية على الدين.

إنها رواية مجتمع كامل تتواشج فيها الإثارة والمتعة، المأساة والفرح الإنساني، تتصاعد أحداثها في اتجاه قمم مدهشة من أناقة السرد والتصوير.

موضوعات متعلقة

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 للموظفين

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-8-2021

الصحة: 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و33 حالة وفاة


الصور

image description

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

image description

مستشفى هيئة قناة السويس تستعد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

الأكثر قراءة

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

أتربة عالقة وتحذير من الأرصاد.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بدءًا من شهر رمضان

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

علماء أمريكيون يطورون اختبارًا لتشخيص الاكتئاب ثنائي القطب

الأمير وليام يستعد لمنح أخيه هاري فرصة أخيرة لإثبات ولائه لعائلته

حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبى الحصول على سيارة معفاه من الجمارك

إسبانيا تتراجع عن فرض وضع الكمامة على الشاطئ

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
أحمد بهاء الدين شعبان
النيل.. قراءة فى كتاب مُهم «1»
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
المزيد

الثقافة

«العُذيرة».. رواية تصور الإنسان بأحلامه ومآسيه

رئيس التنمية الثقافية يشهد احتفال اليوم العالمى للتراث

أمسية شعرية يحييها أمين حداد بمكتبة مصر الجديدة.. الليلة

وزيرة الثقافة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان قصر ثقافة العريش