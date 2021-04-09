تونس ترحب بقرار واشنطن باستئناف المساعدات للشعب الفلسطينى

أعربت تونس عن ترحيبها بقرار الإدارة الأمريكية استئناف المساعدات الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إعادة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة.وثمنت تونس - بحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج - هذه الخطوة الإيجابية التي تساهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وتمكنه من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.وجددت تونس دعوتها المجموعة الدولية من أجل إعطاء دفع قوي لعملية السلام في الشرق الأوسط، حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة والعادلة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف.