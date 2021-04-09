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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية تونس يبحث مع نظيرته البلجيكية تطورات الأوضاع فى ليبيا

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:35 ص
جريدة الدستور
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بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، في مكالمة هاتفية، مع وزيرة الشؤون الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا.

ورحب الجانبان - بحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج - بتصويت البرلمان الليبي لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، وهو ما من شأنه أن يعزز مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة الأورومتوسطية.

ومن جهة أخري، أكد "الجرندي" أهمية الإسراع في تنفيذ المشاريع المتفق عليها بين الجانبين، في إطار تحويل جزء من الديون التونسية لدى بلجيكيا إلى مشاريع تنموية، معربا عن تطلعه إلى مواصلة دعم الجانب البلجيكي لتونس في هذا المجال.

وعلى صعيد آخر، أشاد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالتعاون القائم بين البلدين في مجال الهجرة التوافقية والتنمية المتضامنة، خاصة من خلال برنامج الهجرة الدائرية الممول من طرف بلجيكا، والذي يهدف إلى تعزيز فرص العمل للشباب التونسي وإدماجهم في سوق العمل.

من جانبها، عبرت الوزيرة البلجيكية عن حرص بلادها على دعم التعاون بين البلدين، واستعدادها لمعاضدة المجهود الوطني في العديد من المجالات، وتعزيز الاستثمارات البلجيكية بتونس.

من ناحية أخرى، أكد الجانبان ضرورة تضافر الجهود لإنجاح القمة 18 للفرنكوفونية، التي ستحتضنها تونس خلال شهر نوفمبر 2021.

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