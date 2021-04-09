الأمن العراقى يتمكن من ضبط 24 صاروخًا شرق قاعدة عين الأسد

تمكنت قوات الأمن العراقية من ضبط 24 صاروخا داخل شرق قاعدة "عين الأسد" بمحافظة الأنبار.وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه تم استدعاء الجهد الهندسي، وحاليا يجرى تفكيك الصواريخ، فيما تقوم القوات الأمنية بإجراء تحقيقات.