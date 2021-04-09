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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعادة انتخاب مصر نائبا لرئيس برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:31 ص
الامم المتحدة
الامم المتحدة
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أعلنت وزارة الخارجية أن المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اعتمد خلال اجتماعه الأول لعام 2021، قرارًا بإعادة انتخاب مصر لمنصب نائب رئيس مكتب المجلس التنفيذي عن المجموعة الأفريقية للفترة 2021-2022.

وأعرب السفير خالد الأبيض، مندوب مصر الدائم لدي البرنامج، عن سعادته بإعادة انتخاب مصر، وعن خالص تقديره لدعم الأشقاء من الدول الأفريقية؛ لإعادة تولي مصر المنصب المشار إليه وثقتهم في قدرتها على تعزيز المصالح الأفريقية والدفاع عنها.

كما عبر عن تطلع الجانب المصري للعمل والتنسيق المشترك مع أعضاء المكتب الجدد بهدف تطوير أوجه عمل المجلس التنفيذي خلال الفترة المقبلة ودعم سكرتارية البرنامج لتسريع العمل نحو تنفيذ الخطة الاستراتيجية للبرنامج للفترة 2020-2023 والأجندة الحضرية الجديدة، أخذًا في الاعتبار التحديات الجديدة التي تواجه المدن والمجتمعات الحضرية على إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

يأتي نجاح مصر في شغل منصب نائب رئيس مكتب المجلس التنفيذي الجديد تتويجًا لجهودها ودورها الريادي في إطار البرنامج الأممي واستضافتها لمقر البرنامج القُطري وكذا المكتب الإقليمي للدول العربية بالقاهرة، وتقديرا للجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة المصرية في شتي المجالات ذات الصلة بتسريع تحقيق التنمية الحضرية والعمرانية الشاملة والمستدامة من بناء للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والقضاء على ظاهرة العشوائيات وإعادة تأهيل المناطق غير اللائقة للسكان.

وكان قد سبق وأن انتخبت مصر لعضوية المجلس التنفيذي للبرنامج للفترة 2019-2023 خلال الدورة الأولى لجمعية الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مايو 2019.

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