واشنطن: مباحثات فيينا حول الاتفاق النووى الإيرانى «بناءة»

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الإيراني روبرت مالي، سيعود في نهاية الأسبوع إلى واشنطن بسبب توقف المحادثات في فيينا.وأشار برايس - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - إلى أن المبعوث الأمريكي التقى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة النووية ووزير الخارجية النمساوي وممثلين من الدول (5+1).ووصف برايس المحادثات بأنها "بناءة وعملية وتحقق الهدف منها"، لكنه أشار إلى عدم السماح للتوقعات بأن تفوق ما نحن عليه الآن، موضحا في الوقت ذاته أن اللجنة المشتركة للدول التي تدعم الاتفاق النووي ستجتمع غدا وتوقع استئناف المحادثات الأسبوع المقبل.وأكد أنه في حال عودة الولايات المتحدة إلى الالتزام بخطة العمل المشتركة الشاملة؛ فإنها مستعدة لاتخاذ الخطوات الضرورية والتي تشمل رفع العقوبات التي لا تتلاءم مع الخطة.واعتبر برايس أن برنامج إيران الصاروخي وانتهاكات إيران لحقوق الإنسان ودعمها لوكلائها الأشرار ودعمها للإرهاب أشياء تشكل تحديا عميقا للولايات المتحدة ولشركائها في المنطقة، مبينا أن بلاده ستواصل التصدي لهذا بما في ذلك من خلال العقوبات".