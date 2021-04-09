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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة 9-4-2021

الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:48 ص
جريدة الدستور
هبه محمد
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يرصد لكم " الدستور " في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار في البنوك المصرية التي تشمل سعر اليورو اليوم الجمعة 9-4-2021.

سعر اليورو اليوم الجمعة 9-4-2021 في البنوك المصرية


سعر اليورو في البنك المركزي المصري


حيث تداول سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.60 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 18.72 جنيه.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.55 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 18.69 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

وشهد سعر اليورو الأوروبي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.55 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 18.71 جنيه.

سعر اليورو في بنك البركة

وبلغ سعر اليورو الأوروبي في بنك البركة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.57 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 18.76 جنيه.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وتداول سعر اليورو الأوروبي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.54 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 18.71 جنيه.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib

وشهد سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي cib اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.57 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 18.72 جنيه.

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سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر اليورو الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.57 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 18.72 جنيه.

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