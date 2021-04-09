سعر اليورو اليوم الجمعة 9-4-2021
الجمعة 09/أبريل/2021 - 07:48 ص
هبه محمدطباعة
يرصد لكم " الدستور " في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار في البنوك المصرية التي تشمل سعر اليورو اليوم الجمعة 9-4-2021.
حيث تداول سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.60 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 18.72 جنيه.
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سعر اليورو اليوم الجمعة 9-4-2021 في البنوك المصرية
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
حيث تداول سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.60 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 18.72 جنيه.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصريوسجل سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.55 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 18.69 جنيه.
سعر اليورو في بنك مصروشهد سعر اليورو الأوروبي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.55 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 18.71 جنيه.
سعر اليورو في بنك البركةوبلغ سعر اليورو الأوروبي في بنك البركة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.57 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 18.76 جنيه.
سعر اليورو في بنك الإسكندريةوتداول سعر اليورو الأوروبي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.54 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 18.71 جنيه.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cibوشهد سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي cib اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.57 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 18.72 جنيه.
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