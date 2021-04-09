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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الأمريكى: واشنطن تتضامن مع الأردن

الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:38 ص
انتوني بلينكن
انتوني بلينكن
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على قوة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الولايات المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي - في اتصال هاتفي أجراه مع العاهل الأردني المللك عبدالله الثاني - على تضامن واشنطن التام مع المملكة، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية.

وثمن بلينكن على الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمع البلدين، مؤكدا الدور الذي يلعبه الملك الأردني في تعزيز الأمن والاستقرار.

يأتي هذا في وقت اتهمت فيه الحكومة الأردنية ولي العهد السابق الأمير حمزة وأشخاصا آخرين من الحلقة المحيطة به بالتورط في مخطط "لزعزعة أمن الأردن واستقراره"، لكن العاهل الأردني أكد في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن "الأمير حمزة اليوم مع عائلته في قصره وتحت رعايته.

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