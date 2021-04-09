عضو السيادة السودانى يُشدد على ضرورة المحافظة على وحدة البلاد

شدد عضو مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان مالك عقار، على ضرورة المحافظة على وحدة بلاده، وبناء سودان جديد يسع الجميع، وتعزيز ودفع الجهود الرامية لتحقيق السلام.وقال عقار - لدى مخاطبته "دورة حراسة الشخصيات الهامة لمنسوبي قوات الكفاح المسلح" بمعهد الإستخبارات العسكرية بالخرطوم - إن "وحدة السودان وأمنه واستقراره تعد أهم مرتكزاتنا خلال الفترة القادمة".وذكر - في بيان صحفي - أن التحديات التي تواجه السودان، داعيا إلى أهمية حسم الانفلاتات الأمنية ومعالجتها.وأضاف أن عملية جمع السلاح تعتبر خطوة في سبيل إيقاف الحرب وإنهاء مظاهر الانفلاتات الأمنية، لافتًا إلى أن بند الترتيبات الأمنية قطع شوطا.وأكد عضو مجلس السيادة، على عدم عودة للحرب، حتى ينعم السودان بالأمن والاستقرار، مشددا على أهمية تكوين جيش قومي موحد.