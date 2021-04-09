المغرب يتسلم الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية تلقي الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، بموجب آلية «كوفاكس».وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن المغرب تمكن، بفضل نظام «كوفاكس»، من الحصول على الدفعة الأولى للقاحات ضد الفيروس المسبب لمرض «كوفيد-19»، والتي تمثل جزءًا من الجرعات المخصصة له، على أن يتم تسلم الجرعات المتبقية خلال الأسابيع المقبلة.وأشارت الوزارة إلى أن هذه الدفعة تعتبر إمدادًا تكميليًا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سيمكن من مواصلة حملة التلقيح للمواطنيين المغاربة والمقيمين ضد هذا الفيروس، والتي انطلقت منذ 28 يناير بتوجيهات من الملك محمد السادس.وذكرت الوزارة، أن المغرب شارك في آلية «كوفاكس»، التي وضعها التحالف العالمي للقاحات والتحصين، نهاية عام 2020، بتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي، بالإضافة إلى شركاء آخرين.يذكر أن كوفاكس مبادرة عالمية تعمل مع الحكومات والشركات المصنعة لضمان توفر اللقاحات المستخدمة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.