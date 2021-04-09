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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رئيس التنمية الثقافية يشهد احتفال اليوم العالمى للتراث

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:19 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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شهد الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية٬ الاحتفالية التي أقامها الصندوق بالتعاون مع حملة "أبو سمبل 50"٬ بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، بعنوان "عكاشة: الذي منح المستحيل فرصة"، احتفالا باليوم العالمي للتراث ومئوية د. ثروت عكاشة، وبحضور المعماري حمدى السطوحي مؤسس الحملة.

وفي بداية كلمته وجه المعماري حمدي السطوحي الشكر لصندوق التنمية الثقافية، لافتا إلى أن الاحتفال بيوم التراث العالمي هذا العام ومئوية ثروت عكاشة٬ تأتي في إطار إحياء ذكري نقل معبدي أبوسمبل في ملحمة أثرية وحضارية كبيرة معقدة، حيث بدأت عملية إنقاذ الآثار عام 1958 بعد البدء في بناء السد العالي وتعرض الآثار للغرق٬ فكان التفكير في طريقة نقل المعبدين عن طريق التقطيع، وبعد الانتهاء من نقل وإنقاذ الآثار عام 1968 أصبح العالم كله ينظر إلى مصر بنظرة مختلفة بالرغم من الأجواء التي كانت تحيط بالمنطقة في تلك الفترة.

كما أشار إلي أن ندوة اليوم تم الإعلان عنها فى الموقع الرسمى "للمجلس الدولى للمعالم والمواقع التراثيه" (ICOMOS) كأحد الفعاليات المقررة للاحتفال باليوم العالمى للمعالم والمواقع التراثية.

تضمنت الأمسية عزف القصيد السيمفوني "أبو سمبل" لعزيز الشوان لرباعي الكلارنيت balance quartet، أعقبه عرض الفيلم النادر" العجيبة الثامنة" للمخرج العالمي جون فيني والذي يستعرض أكثر من 80 لوحة فنية وعشرات الاسكتشات الفنية التي رسمها الفنان الكبير حسين بيكار لعملية نقل المعبدين.

وخلال محاضرة المعماري حمدي السطوحي مؤسس حملة "أبو سمبل 50" وتحمل عنوان "أبو سمبل: درس الماضي والمستقبل" قدم السطوحي شرحا لظروف نقل معبدي أبو سمبل، والحفاظ على النسب الهندسية لتتعامد الشمس على وجه رمسيس مرتين في العام، مؤكدًا أن موعد تعامد الشمس هو نفس موعد الفيضان وارتباطهما بالزراعة والحصاد، كما استعرض المقترحات التى قدمت لمصر لنقل المعبدين٬ فى عملية وصفتها اليونيسكو بأنها من أهم عمليات إنقاذ التراث الإنساني.

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