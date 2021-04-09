رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تعلن استئناف منح تأشيرات الهجرة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 05:18 ص
تاشيرة الهجرة
تاشيرة الهجرة
أ ش أ
طباعة
أعلنت الخارجية الأمريكية أنه تقرر إعفاء جميع المهاجرين والمخطوبين المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرة إلى الولايات المتحدة من قيود السفر الإقليمية السارية حاليا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن هذا القرار يأتي تماشيا مع التزام وزارة الخارجية بتسهيل السفر المشروع إلى الولايات المتحدة.

ودعا برايس المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرة الهجرة أو الخطوبة في بلد متأثر بتقييد تأشيرة فيروس كورونا، والذين يعتقدون أنهم قد يندرجون تحت هذه الاستثناءات التحقق من الموقع الخاص بأقرب سفارة أو قنصلية أمريكية لتحديد خطواتهم التالية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد علق - بعد توليه الرئاسة - العمل بتدابير عدة كان سلفه دونالد ترامب قد فرضها في إطار إدارة ملف الهجرة.

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: إنتاج 60 مليون جرعة سنويًا من لقاح «سينوفاك» سنويًا

«المصري للفكر والدراسات» يطلق توصيات مواجهة تداعيات كورونا على حقوق الإنسان

عطل فني يضرب فيسبوك في مصر

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل


الصور

image description

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

image description

مستشفى هيئة قناة السويس تستعد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

الأكثر قراءة

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

أتربة عالقة وتحذير من الأرصاد.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

دراسة فرنسية: مرضى القلب قد يكونوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 9-4-2021

سرقة مجوهرات بقيمة 100 ألف يورو بهجوم مسلحين على فندق فاخر فى باريس

علماء أمريكيون يطورون اختبارًا لتشخيص الاكتئاب ثنائي القطب

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
أحمد بهاء الدين شعبان
النيل.. قراءة فى كتاب مُهم «1»
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
المزيد

الثقافة

الأحد.. حفل إطلاق كتاب «يهود مصر القديمة» بفيلا إبداع بالدقى

ندوة حول العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية ببيت شعر الأقصر

«العُذيرة».. رواية تصور الإنسان بأحلامه ومآسيه

اليوم.. حفل لإطلاق ديوان أدين للوحدة بالكثير بجزويت الإسكندرية