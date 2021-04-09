الولايات المتحدة تعلن استئناف منح تأشيرات الهجرة

أعلنت الخارجية الأمريكية أنه تقرر إعفاء جميع المهاجرين والمخطوبين المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرة إلى الولايات المتحدة من قيود السفر الإقليمية السارية حاليا بسبب جائحة فيروس كورونا.وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن هذا القرار يأتي تماشيا مع التزام وزارة الخارجية بتسهيل السفر المشروع إلى الولايات المتحدة.ودعا برايس المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرة الهجرة أو الخطوبة في بلد متأثر بتقييد تأشيرة فيروس كورونا، والذين يعتقدون أنهم قد يندرجون تحت هذه الاستثناءات التحقق من الموقع الخاص بأقرب سفارة أو قنصلية أمريكية لتحديد خطواتهم التالية.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد علق - بعد توليه الرئاسة - العمل بتدابير عدة كان سلفه دونالد ترامب قد فرضها في إطار إدارة ملف الهجرة.