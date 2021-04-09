رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أمسية شعرية يحييها أمين حداد بمكتبة مصر الجديدة.. الليلة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:08 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
يحل الشاعر أمين حداد٬ في الخامسة مساء اليوم الجمعة٬ ضيفًا على مكتبة مصر الجديدة العامة بهليوبوليس في أمسية شعرية. ويتخلل الأمسية عزف موسيقي للفنان حسن المنيلاوى٬ وغناء للفنانة مي حداد٬ بحديقة المكتبة.

وأمين حداد من مواليد عام 1958 تخرج من كلية الهندسة عام 1981 وهو نجل شاعر العامية الكبير فؤاد حداد. بدأت رحلته مع كتابة الشعر وهو في الثالثة والعشرين من عمره٬ وصدرت له دواوين: "ريحة الحبايب" صادر في عام 1990 -"حلاوة الروح" صادر في عام 1998 -"في الموت هنعيش" صادر في عام 2003 -"بدل فاقد" صادر في عام 2008 وغيرها.

وعنه يقول الشاعر بهاء جاهين: ورغم أن معظم شعره عامي، إلا أنه يلجأ أحيانًا٬ وفى الأعوام الأخيرة بشكل متزايد، للفصحي، وأحيانًا يمزج فى نفس القصيدة العامية بالفصحي.

وفى ديوانه الثامن الصادر مؤخرًا ما بدا لك، والذى يمكن قراءة عنوانه على أنه تعبير عامى أو فصيح، تتقاسم العامية والفصحى جزءيه، فتنفرد العامية بالجزء الأول سيبك من اللى فات، وتحتكر الفصحى جزءه الثانى سرٌّ فى العلن٬ ويحتشد الجزءان، ربما أكثر من كل دواوين أمين حداد السابقة، بمحاولات التجديد فى لغة القصيدة وعالمها، ويحقق النجاح فى ذلك إلى حد بعيد؛ حتى إنه يمكننا القول إن كل قصيدة فى هذا الديوان، سواء فى جزئه الفصيح أو العاميّ، هو محاولة لخلق شيء جديد على الشعر، سواء ما كتبه الشاعر من قبل، أو ما كتبه الشعراء عمومًا، واختراع مخلوق فنى قادر على أن يطربنا، ولكن فى كل مرة بملامح ومزاج وشخصية إبداعية مختلفة. فى كل دواوين أمين السابقة يجد القارئ قصائد من هذا النوع، وسط قصائد أخرى تشبه شعره عمومًا ولها ملامحه العامة.

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-8-2021

عطل فني يضرب فيسبوك في مصر

«المصري للفكر والدراسات» يطلق توصيات مواجهة تداعيات كورونا على حقوق الإنسان

غادة والي تعلن تفاصيل العملية «زناد 6».. مصادرة آلاف الأسلحة وعصابات التهريب


الصور

image description

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

image description

مستشفى هيئة قناة السويس تستعد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

الأكثر قراءة

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

أتربة عالقة وتحذير من الأرصاد.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

عطل فني يضرب فيسبوك في مصر

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

قالوا علينا «دهابة».. «الدستور» تخترق عالم التنقيب عن الذهب في الصعيد (فيديو)

منوعات

علماء أمريكيون يطورون اختبارًا لتشخيص الاكتئاب ثنائي القطب

الأمير وليام يستعد لمنح أخيه هاري فرصة أخيرة لإثبات ولائه لعائلته

حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبى الحصول على سيارة معفاه من الجمارك

إسبانيا تتراجع عن فرض وضع الكمامة على الشاطئ

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
أحمد بهاء الدين شعبان
النيل.. قراءة فى كتاب مُهم «1»
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية يحييها أمين حداد بمكتبة مصر الجديدة.. الليلة

«امرأة تزني مع كبش».. الحقيقة وراء خرافة عبادة المصريين القدماء للحيوانات

«هذه حكايته مع الصحافة».. سعيد شيمي يحكي أسرار سامي السلاموني

«حنين مبعثر» و«دياسبورا».. جديد دار عناوين بوكس للنشر