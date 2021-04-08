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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

حاصلات مصر الزراعية تخترق الأسواق العالمية

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:54 م
جريدة الدستور
سمر محمدين
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على الرغم من التداعيات السلبية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على دول العالم، وتأثر حركة النقل والتجارة إلا أن حرصت مصر على الحفاظ على مؤشرات التجارة والصادرات، وبالفعل حقق قطاع الزراعة نجاحًا قياسيًا على مستوى صادرات الحاصلات الزراعية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الزرعة عن نجاح مصر في فتح أسواق عالمية جديدة لترويج منتجاتها الزراعية، إذ صدرت أول شحنة من الموالح إلى اليابان بعد انقطاع 25 عامًا، بحسب البيان الصادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الأيام الماضية.

كشفت وزارة الزراعة، أن الشحنة دخلت طوكيو، عصمة اليابان، بعد تنفيذ جميع طلبات الحجر الزراعي الياباني واستيفاء المواصفات الفنية اليابانية الشديدة، والتي تعتبر هي الأصعب على مستوى العالم.

وتحتل مصر المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح بحوالي 1.8 مليون طنًا، ثم البطاطس بـ 550 ألف طنًا، والبصل بـ 150 ألف طنًا، والفراولة بـ 20 ألف طنًا.

وارتفعت إجمالي صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال العام الماضي، على الرغم من جائحة كورونا، إلى نحو 4.9 مليون طن حتى نهاية العام 2020.

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