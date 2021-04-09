رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

هل يجوز للجان النوعية بـ«الشيوخ» إجراء تعديل تشريعى؟

الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:48 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
أشرف لاشين
طباعة
أعطت اللائحة الداخلية المنظمة لآليات عمل مجلس الشيوخ، للجان النوعية للمجلس، الاقتراح في إجراء تعديل تشريعي إذا اقتضت الحاجة لذلك.

ونصت المادة "88" من اللائحة على: "لكل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع يدخل فى اختصاصها من الموضوعات المحالة إلى المجلس وفقًا لنص المادتين 248، 249 من الدستور، والوراد أحكامهما فى المادة (3) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه فى شأنه، وتقدم اللجنة تقرير بنتائج دراستها يعرض على المجلس".

كما نصت المادة "89"من ذات اللائحة على أنه: "إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جديد أو إجراء تعديل تشريعى تعد اللجنة تقريرا يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل.

وفى حالة موافقة المجلس يرسل التقرير إلى رئيس الجمهورية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 للموظفين

أتربة عالقة وتحذير من الأرصاد.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«التعليم» تعلن جدول الامتحانات التجريبية للثانوية العامة

«المصري للفكر والدراسات» يطلق توصيات مواجهة تداعيات كورونا على حقوق الإنسان


الصور

image description

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

image description

مستشفى هيئة قناة السويس تستعد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

الأكثر قراءة

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

أتربة عالقة وتحذير من الأرصاد.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بدءًا من شهر رمضان

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

سرقة مجوهرات بقيمة 100 ألف يورو بهجوم مسلحين على فندق فاخر فى باريس

علماء أمريكيون يطورون اختبارًا لتشخيص الاكتئاب ثنائي القطب

الأمير وليام يستعد لمنح أخيه هاري فرصة أخيرة لإثبات ولائه لعائلته

حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبى الحصول على سيارة معفاه من الجمارك

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
أحمد بهاء الدين شعبان
النيل.. قراءة فى كتاب مُهم «1»
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
المزيد

الثقافة

الأحد.. حفل إطلاق كتاب «يهود مصر القديمة» بفيلا إبداع بالدقى

ندوة حول العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية ببيت شعر الأقصر

«العُذيرة».. رواية تصور الإنسان بأحلامه ومآسيه

اليوم.. حفل لإطلاق ديوان أدين للوحدة بالكثير بجزويت الإسكندرية