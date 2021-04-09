هل يجوز للجان النوعية بـ«الشيوخ» إجراء تعديل تشريعى؟

أعطت اللائحة الداخلية المنظمة لآليات عمل مجلس الشيوخ، للجان النوعية للمجلس، الاقتراح في إجراء تعديل تشريعي إذا اقتضت الحاجة لذلك.ونصت المادة "88" من اللائحة على: "لكل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع يدخل فى اختصاصها من الموضوعات المحالة إلى المجلس وفقًا لنص المادتين 248، 249 من الدستور، والوراد أحكامهما فى المادة (3) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه فى شأنه، وتقدم اللجنة تقرير بنتائج دراستها يعرض على المجلس".كما نصت المادة "89"من ذات اللائحة على أنه: "إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جديد أو إجراء تعديل تشريعى تعد اللجنة تقريرا يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل.وفى حالة موافقة المجلس يرسل التقرير إلى رئيس الجمهورية.