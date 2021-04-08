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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

طرح مناقصة لتنفيذ أعمال إنارة أحياء مدينة العاشر من رمضان

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:51 م
جريدة الدستور
علا العلاف
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يخاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المتخصصة في تنفيذ أعمال شبكات إنارة الطرق ذات الفئة الثالثة، وذلك لتنفيذ أعمال شبكات وصيانة أحياء مدينة العاشر من رمضان، إحدى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفيما يخص الشروط والمواصفات الفنية، أوضح اتحاد المقاولين، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني، والأخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز، في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.

وأشار الاتحاد إلى أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي ويستكمل إلى 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي، وتعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء الموافق 20 أبريل، بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء بمقر الجهاز.

وأوضح أنه سيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية.

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