فرنسا تسجل 343 وفاة وحوالى 85 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، عن تسجيل حوالي 85 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حصيلة شملت عدة أيام بعد مشاكل في جمع البيانات مؤخرًا.وكشفت الوزارة، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، عن تسجيل 343 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 71944، فيما تراجع عدد مرضى "كوفيد- 19" الراقدين في المستشفيات عقب شفاء 349 حالة ليصبح 30555.وتراجع أيضا عدد من يتلقون العلاج في غرف الرعاية الفائقة بـ24 حالة إلى 5705، وهو أول تراجع خلال أسبوع.وسجلت فرنسا إجمالي إصابات بكورونا وصل إلى أكثر من 4 ملايين و841 ألف حالة.