رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان قصر ثقافة العريش

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:45 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
طباعة
افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور أحمد عواض، رئيس قصور الثقافة، وعدد من قيادات وزارة الثقافة، قصر ثقافة العريش.

وشارك في الافتتاح عدد من أهالي العريش ومشايخها، الذين أعربوا عن سعادتهم بانطلاق المشروعات التنويرية على أرض السلام والمحبة.

ويقع قصر ثقافة العريش على مساحة 1900 م2 ويضم دور أرضى وطابقين ويحتوى الدور الأرضي على المدخل الرئيسي ويتفرع إلى ثلاثة اتجاهات الأمامي يؤدى إلى صالة المسرح، والمدخلين الآخرين يؤديان للطرق الجانبية، وتتسع صالة المسرح لعدد 250 مقعدا إلى جانب «غرف الخدمات وقاعة كبار الزوار والمكاتب الإدارية، مخزن للديكور، معرض للفنون وغرفتين للفنانين».

ويقسم الدور الأول لثلاث مناطق منفصلة هى منطقة البلكون وتتسع لعدد 150 مقعدا، 4 غرف إدارية، منطقة الأنشطة مكونة من 13 غرفة هي الديمر، و2 غرفة إدارية و10 غرف للأنشطة والفنون منها نادى تكنولوجيا المعلومات، مكتبة للطفل، وقاعة للندوات وقاعة للموسيقى والاستماع.

أما الدور الثاني فهو مقسم إلى ثلاثة مناطق الأولى إدارية وتحتوي على 5 غرف إدارية، المنطقة الثقافية تضم قاعة للتدريب الفني ومكتبة والمنطقة الثالثة للخدمات وتشمل غرفتين للمخازن، بالإضافة إلى غرفة الإسقاط، ويستعد قصر ثقافة العريش لعودة الروح للأنشطة الثقافية بعد ان أصبح جاهزا لعودة العمل بين غرفاته التي تضم مقر مديرية الثقافة ومسرح متكامل وقاعات عرض تخدم كل أبناء شمال سيناء من المثقفين والموهوبين ومن يبحثون عن منفذ لظهور إبداعاتهم.

موضوعات متعلقة

الصحة: 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و33 حالة وفاة

غادة والي تعلن تفاصيل العملية «زناد 6».. مصادرة آلاف الأسلحة وعصابات التهريب

أتربة عالقة وتحذير من الأرصاد.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

وزيرة الصحة: إنتاج 60 مليون جرعة سنويًا من لقاح «سينوفاك» سنويًا


الصور

image description

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

image description

مستشفى هيئة قناة السويس تستعد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

الأكثر قراءة

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

أتربة عالقة وتحذير من الأرصاد.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بدءًا من شهر رمضان

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

علماء أمريكيون يطورون اختبارًا لتشخيص الاكتئاب ثنائي القطب

الأمير وليام يستعد لمنح أخيه هاري فرصة أخيرة لإثبات ولائه لعائلته

حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبى الحصول على سيارة معفاه من الجمارك

إسبانيا تتراجع عن فرض وضع الكمامة على الشاطئ

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
أحمد بهاء الدين شعبان
النيل.. قراءة فى كتاب مُهم «1»
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
المزيد

الثقافة

«العُذيرة».. رواية تصور الإنسان بأحلامه ومآسيه

رئيس التنمية الثقافية يشهد احتفال اليوم العالمى للتراث

أمسية شعرية يحييها أمين حداد بمكتبة مصر الجديدة.. الليلة

وزيرة الثقافة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان قصر ثقافة العريش