التفاصيل الكاملة لمؤتمر محمد محيى احتفالا بـ«مابقتش شبهى» (صور)

أقيم مساء اليوم الخميس مؤتمرًا صحفيًا للمطرب محمد محيي، وذلك بمنطقة التجمع الخامس، احتفالا بأحدث أغنياته المصورة التي طرحت مؤخرا بعنوان "مابقتش شبهي".وحضر المؤتمر الصحفي صناع الأغنية كل من الشاعر الغنائي مصطفى مرسى والملحن مدين والموزع الموسيقي بيرم، والمخرج نبيل مكاوى، بالإضافة إلى كل من هشام الجزار العضو المنتدب لشركة مزيكا ورمضان حسنى رئيس مجلس إدارة شركة آر إتش المنتجة للفيديو كليب.وتحدث محمد محيي عن كواليس تحضيراته لأغنية "مابقتش شبهي" وقال إن الأغنية منذ أن عرضت عليه لمس كلماتها بشكل شخصي فهي تعبر عن حياة أي فنان.وأضاف أنه يحرص دائما على تقديم أعمال غنائية تليق بجمهوره وبتاريخه الغنائي، معربا عن سعادته البالغة بنجاح الأغنية والتي حققت 7 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وأكد محيي أنه يحضر حاليا لألبوم غنائي جديد، مشيرا إلى أنه انتهى من تسجيل عدد كبير من أغنياته والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.وكان محيي قد طرح عددًا من أغنياته الجديدة أبرزها "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشري وحققت نجاحًا كبيرًا، وكذلك "فوضت أمري"، من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى، وأغنية "قلت أخونه"، من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدي، وتوزيع الموسيقى فهد.