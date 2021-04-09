رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

التفاصيل الكاملة لمؤتمر محمد محيى احتفالا بـ«مابقتش شبهى» (صور)

الجمعة 09/أبريل/2021 - 03:00 ص
جريدة الدستور
حسن أمين
طباعة
أقيم مساء اليوم الخميس مؤتمرًا صحفيًا للمطرب محمد محيي، وذلك بمنطقة التجمع الخامس، احتفالا بأحدث أغنياته المصورة التي طرحت مؤخرا بعنوان "مابقتش شبهي".

وحضر المؤتمر الصحفي صناع الأغنية كل من الشاعر الغنائي مصطفى مرسى والملحن مدين والموزع الموسيقي بيرم، والمخرج نبيل مكاوى، بالإضافة إلى كل من هشام الجزار العضو المنتدب لشركة مزيكا ورمضان حسنى رئيس مجلس إدارة شركة آر إتش المنتجة للفيديو كليب.

وتحدث محمد محيي عن كواليس تحضيراته لأغنية "مابقتش شبهي" وقال إن الأغنية منذ أن عرضت عليه لمس كلماتها بشكل شخصي فهي تعبر عن حياة أي فنان.

وأضاف أنه يحرص دائما على تقديم أعمال غنائية تليق بجمهوره وبتاريخه الغنائي، معربا عن سعادته البالغة بنجاح الأغنية والتي حققت 7 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأكد محيي أنه يحضر حاليا لألبوم غنائي جديد، مشيرا إلى أنه انتهى من تسجيل عدد كبير من أغنياته والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وكان محيي قد طرح عددًا من أغنياته الجديدة أبرزها "سهرانين" من كلمات نور حمدي، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشري وحققت نجاحًا كبيرًا، وكذلك "فوضت أمري"، من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، وتوزيع محمد العشى، وأغنية "قلت أخونه"، من كلمات نور الدين حمدى، وألحان كريم حمدي، وتوزيع الموسيقى فهد.
التفاصيل الكاملة لمؤتمر محمد محيى احتفالا بـ«مابقتش شبهى» (صور)
التفاصيل الكاملة لمؤتمر محمد محيى احتفالا بـ«مابقتش شبهى» (صور)
التفاصيل الكاملة لمؤتمر محمد محيى احتفالا بـ«مابقتش شبهى» (صور)
التفاصيل الكاملة لمؤتمر محمد محيى احتفالا بـ«مابقتش شبهى» (صور)
التفاصيل الكاملة لمؤتمر محمد محيى احتفالا بـ«مابقتش شبهى» (صور)
التفاصيل الكاملة لمؤتمر محمد محيى احتفالا بـ«مابقتش شبهى» (صور)
التفاصيل الكاملة لمؤتمر محمد محيى احتفالا بـ«مابقتش شبهى» (صور)
التفاصيل الكاملة لمؤتمر محمد محيى احتفالا بـ«مابقتش شبهى» (صور)
التفاصيل الكاملة لمؤتمر محمد محيى احتفالا بـ«مابقتش شبهى» (صور)
التفاصيل الكاملة لمؤتمر محمد محيى احتفالا بـ«مابقتش شبهى» (صور)

موضوعات متعلقة

«المصري للفكر والدراسات» يطلق توصيات مواجهة تداعيات كورونا على حقوق الإنسان

ملكة جمال مصر تتألق فى أحدث جلسة تصوير (صور)

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-8-2021

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»


الصور

image description

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

image description

مستشفى هيئة قناة السويس تستعد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

الأكثر قراءة

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

أتربة عالقة وتحذير من الأرصاد.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بدءًا من شهر رمضان

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

علماء أمريكيون يطورون اختبارًا لتشخيص الاكتئاب ثنائي القطب

الأمير وليام يستعد لمنح أخيه هاري فرصة أخيرة لإثبات ولائه لعائلته

حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبى الحصول على سيارة معفاه من الجمارك

إسبانيا تتراجع عن فرض وضع الكمامة على الشاطئ

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
أحمد بهاء الدين شعبان
النيل.. قراءة فى كتاب مُهم «1»
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
المزيد

الثقافة

الأحد.. حفل إطلاق كتاب «يهود مصر القديمة» بفيلا إبداع بالدقى

ندوة حول العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية ببيت شعر الأقصر

«العُذيرة».. رواية تصور الإنسان بأحلامه ومآسيه

اليوم.. حفل لإطلاق ديوان أدين للوحدة بالكثير بجزويت الإسكندرية