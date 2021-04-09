تحويل رواية «كحل وحبهان» للكاتب عمر طاهر لفيلم سينمائى

تعاقدت شركة "أباچورة" للإنتاج السينمائي والفني التابعة لشركة "B-retta Film AB" السويدية مع الروائي والكاتب الصحفي عمر طاهر على تحويل رواية "كحل وحبهان" إلى فيلم سينمائي بنفس الاسم، حيث تم الانتهاء من كتابة سيناريو وحوار الفيلم، وذلك من خلال الكاتب والمخرج المصري - السويدي فادي جمال عطا الله بالمشاركة مع الكاتب المصري"محمد عادل عبد العظيم.فيلم "كحل وحبهان" هو الفيلم الروائي الطويل الأول الذي سيقوم بإخراجه فادي جمال عطا الله، الذي قام بدراسة السينما في السويد وحصل على ماجستير في الكتابة السينمائية من المملكة المتحدة، وله تجارب سابقة فى أفلام قصيرة حصدت جوائز محلية ودولية مثل فيلم "زيت: الثلاث ظهورات" الحاصل على جائزة لجنة التحكيم بالمهرجان القومي للسينما وفيلم "رع" الحاصل على شهادة تميز من مهرجان مومباي الدولي، أخر أعمال فادى جمال عطا الله هو فيلم قصير إنتاج سويدى بعنوان "الكاهنة والورود" سيبدأ رحلة المهرجانات قريبًا.احتلت رواية "كحل وحبهان" قوائم أعلى المبيعات منذ صدورها في ٢٠١٩ ووصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ الأدبية لعام ٢٠٢١.