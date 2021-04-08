محاربة الإخوان واستشهاد عمر القاضي.. أبرز مشاهد برومو «الاختيار 2»

تألق النجم كريم عبد العزيز والنجم أحمد مكي في البرومو الرسمي لمسلسل "الاختيار 2" التي طرحته شركة سينرجي لتشويق الجمهور قبل انطلاقه أول أيام شهر رمضان الكريم.وسيطر على البرومو حالة من الإثارة والتشويق بعدما ظهر "كريم ومكي" في دور ضباط أمن دولي لمكافحة الإرهاب، وهي قصص واقعية من ملفات المخابرات المصرية، كما خطف الأنظار مشهد استشهاد النقيب عمر القاضي أول أيام عيد الفطر العام قبل الماضي، كما أوضح البرومو محاربة الشرطة المصرية لجماعة الإخوان الإرهابية.مسلسل "الاختيار 2" من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، وعدد من ضيوف الشرف، ويتناول المسلسل ملفات مختلفة دارت في الفترة من سنة 2013 حتى 2020، مثل استشهاد المقدم محمد مبروك وشهداء الواحات، ويقدم وقائع حقيقة لبطولات رجال الشرطة.