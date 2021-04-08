«الصحة» تحدد مقدار العصائر المسموح بها للأطفال يوميًا

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مقدار العصائر التي يحتاجها الطفل يوميًا لتعزز صحة جسمه ومناعته.وأشارت إلى ضرورة ألا يتناول الأطفال دون سن 6 سنوات أكثر من نصف كوب من العصير يوميًا.وأضافت أنه بعد سن السابعة يجب الحفاظ على تناول الطفل أقل من 355 مل من عصير في اليوم.وأشارت إلى ضرورة أن تكون العصائر 100% عصير فواكه وليست عصير مشروب مع سكر مضاف.