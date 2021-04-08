ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

مسلسل "الملك" واحد من أكثر الأعمال الدرامية الذي شغلت الشارع المصري مؤخرًا، وهو العمل الذي يتناول سيرة الملك أحمس طارد الهكسوس من رواية كفاح طيبة للأديب العالمي نجيب محفوظ، منذ اللحظة الأولي لإعلان تفاصيل مشروع "الملك" وهو يواجه إنتقادات عنيفة إعتراضًا على بعض أبطاله، ومنذ عدة أيام عرض البرومو الرسمي للمسلسل لتقرر الجهة المنتجة بعد ذلك وقف تصويره بشكل مفاجئ ومراجعة الحلقات الذي تم تصويرها علي يد متخصصين، ليخرج أبطال العمل يدافعون عن أنفسهم وما يقدمونه.حتى وقت قريب كان إسم ياسين السقا مجهولًا لكثيرين، ولكنه شهرته بدأت مؤخرًا بعد إعلان مشاركته في مسلسل الملك، وخاصة بعد وقف المسلسل وقيام ياسين السقا بالدافع عن العمل عبر حساباته على السوشيال ميديا ليواجه هجوم عنيف وتنمر شديد وصل لحد التطاول عليه وسبه، "الدستور" تستعرض معلومات وتفاصيل عن ياسين نجل الفنان الكبير أحمد السقا والاعلامية مها الصغير.يدرس في جامعة ذا نيو سكول بنيويوركتخرج من المدرسة البريطانية في مصر ثم حصل على منحة تفوق في جامعة ذا نيو سكول في نيويورك بأمريكا وهي الجامعة الذي تخرج منها برادلي كوبر ومارلون براندو، وهو الآن يقضي عامه الاول في الجامعة ولكن الدراسة توقفت بسبب انتشار فيرس كورونا وستعود خلال أيام، وتخصص دراسته الإخراج والتمثيل ولكنه يحب التمثيل بشكل أكبر، درس الدراما والمسرح في المدرسة البريطانية وحصل علي جائزة أفضل طالب مسرح وقدم العديد من المسرحيات باللغة الانجليزية، ونفس الأمر بالنسبة له في الجامعة حيث شارك في النشاط المسرحي خلال تواجده هناك بالترم الأول.أحب السينما من والداتهأحب ياسين السقا السينما من والدته الإعلامية مها الصغير وليس كما يتوقع البعض من والده النجم الكبير أحمد السقا لأن والداته درست السينما في الجامعة الأمريكية، حيث يتشابه ذوق الثنائي في نوعية الأفلام الذي يشاهدوها ومن النجوم المفضلين لديه كريستين بيل ورامي مالك ومن الأعمال المفضله لديه مستر روبوت، كما يحب المخرج الكبير مارتن سكورتيزي وكونتين كرنتين، يتابع السينما الأوربية بشكل كبير، ويقضي وقت فراغه في القراءة ومشاهدة الأعمال الفنية سواء وثائقي أو ترفيهي يركز في تفاصيل العمل الفني الذي يشاهده بشدة ولديه فهم ووعي كبير بعناصر الأعمال الفنية المختلفة من الصورة والألوان والكادرات والموسيقي التصويرية.ترشيحه لـ"الملك" وتحضيره لشخصية "شيري"يظهر في مسلسل "الملك" بشخصية "شيري" وهو صديق الملك أحمس وتم ترشيحه للشخصية من المخرج حسين المنباوي مباشرة دون واسطة، فالمنباوي يتابعه منذ فترة طويلة وكان سيضمه لأحد أعماله من قبل لكنه تراجع بسبب صغر سنه لتأتي الفرصة الأنسب له في مسلسل "الملك" وقبل التصوير قام ياسين بقرأة رواية كفاح طيبة ودرس الشخصية الذي يقدمها بكل النواحي ليتمكن من تقديمها بشكل متميز.حبه لكرة القدم ورفضه الإحتراف في أتلتيكو مدريريحب ياسين السقا الرياضة ومارسها بشكل احترافي في سن صغير وتحديدًا رياضة كرة القدم ويشجع نادي ريال المدريد وهو في عامه الثالث عشر كان من المفترض أن يسافر لإحتراف كرة القدم في نادي أتلتيكو مدريد لكنه تخوف من خوض هذة التجربة في هذا السن الصغير.يرث "الجدعنة" من والدهعلاقاتة بوالده أحمد السقا قوية جدًا يحبه ويحترمه ويفخر بما يقدمه، أما والداته فالعلاقة بينهم تقوم علي مبادئ الصداقة، وكانت علاقاته بجده الراحل محمد الصغير وطيدة نظرًا لأنه كان أول حفيد ودائمًا يكون مدلل، أما بالنسبة لشخصية ياسين فهو كاراكتر مختلف تمامًا عن والده فمعروف ان والده "أبن بلد" وياسين أيضًا ابن بلد ولكنه كما يقال خواجه بشكل أكبر وبالتالي فهو يركز في دراسته وعمله ودقيق في مواعيده.