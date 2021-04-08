محاليل طبية مغشوشة.. موت يسكن عبوة دواء

تعرض العديد من المرضى لخطر الموت نتيجة تناول جرعة محلول فاسدة من التي يتداولها معدومو الضمير والمتاجرون بأحلام المرضى والبسطاء.حوداث كثيرة كان بطلها عبوات محاليل الجلوكوز المغشوشة أبرزها تلك الحادثة التي وقعت عام 2015 وراح ضحيتها 6 أطفال وأصيب آخرين بمحافظة بنى سويف إثر تعاطي لمحلول فاسد.وفي المنوفية كذلك توفيت ربة منزل بعدما أصيبت بتقلصات حادة وقام زوجها "محمد عبدالله" باصحابها لأحد المستشفيات، وذلك بعد أن حقنت بمحلول ملح حيث تغير لون بشرتها للأسود وشعرت بتعب شديد واستغاثت بالأطباء وبعدها أصيبت بغيبوبة تامة وتوقفت جميع أجهزتها وماتت أكلينكيًا في البداية، وبعد مرور يومان توفيت تماماُ.وكذلك واقعة ﺭﺍﺿﻲ ﺻﻼ‌ﺡ أﺑﻮ ﺻﻘﺮ، ﺃﺣﺪ ﺃﺑﻨﺎﺀ مرسى مطروح، الذي فقد ابنه "عمر" البالغ من العمر عام واحد، بعدما توجه بها إلى أحد المستشفيات إثر تعرض الطفل لاﺭﺗﻔﺎﻉ في ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺗﻪ ﻭﻟﻺ‌ﺳﻬﺎﻝ، لينتظر الأب ﺳﺎﻋﺔ ﻭﻧﺼﻒ داخل المشفى، وبعدها يأتى إليه أحد ﺍﻷ‌ﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ويقوم ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻠﻰ الطفل فيعطيه ﺣﻘﻨﺔ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻭيخبره بامكانية ذهابه بابنه إلى المنزل فهو لم يعد يحتاج حجزًا بالمستشفى، ليفاجئ الأب بجسد طفله يبدأ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺭﻡ، فيذهب به مسرعًا إلى أحد المستشفيات الأخرى فيتبين أنه تناول ﻣﺤﻠﻮلًا من النوع الردئ، ليتوفى الطفل بعد ثلاثة أيام من دخوله المستشفى بسبب هذا المحلول الفاسد.الدكتور أحمد رؤوف مستشار بأحد مصانع المحاليل الطبية، أكد أن وجود محاليل مغشوشة ومصنعة من قبل أشخاص سواء بمخازن الأدوية أو صيدليات، موضحًا أن هناك طرق لغش هذه المحاليل تتمثل في الحصول على الفوارغ وتعبئتها مرة أخرى بمحاليل غير مطابقة للمواصفات وبخامات مجهولة.أما عن شروط الإنتاج أوضح أحمد أنه لابد للمصنع الذي ينتج عبوات محاليل طبية أن يكون لديه خط إنتاج محاليل يتكلف ملايين الجنيهات، موضحًا أنه لابد أن يكون المصنع لديه حاصلة شهادات (ISO 9001:2008 ) ،(ISO 14001:2004، (BS OHSAS 18001:2007) لنظم الجودة العالمية والادارة والمحافظة على البيئة والسلامة والصحة المهنية، كما لابد أن يكون المنتج النهائي مزودًا بالغطاء المطاطى.وتابع أنه لابد أن تنتج عبوات المحاليل طبقاُ لمواصفات التصنيع الحديث(GMP) فى مناطق الإنتاج العقيمة و(CLEAN AREA) التي يتم التحكم بها فى فروق الضغوط ودرجات الحرارة والرطوبة عن طريق نظام التحكم (BMS) ويتم التحكم فى الجودة عن طريق (إدارة تأكيد الجودةQ.A).وأشار "رؤوف" كذلك إلى أن ما يحدث من استخدام المياه المقطرة وخامات من مصانع الكيماويات الطبية لصناعة المحاليل يدويا، هو أمر شديد الخطورة، موضحًا أن الخطورة تكمن في كون المحاليل الطبية تتعامل مع الدم مباشرة وذلك عكس الأدوية التي تتعامل مع المعدة التى بها أحماض وقلويات وعصارات هضمية والتي تعمل كأجهزة دفاعية في حال وجد شوائب أو بكتريا بالدواء، مشيرًا إلى أنه يمكن خلال ست ساعات إنقاذ المريض في حال الدواء الفاسد أو المغشوش بينما الحال يختلف مع المحاليل إذ أنه بمجرد دخول محلول فاسد أو مغشوش، تتمكن البكتريا من أجهزة الجسم وتسبب حمى وخلل بخلايا المخ لخلل نسب المعادن بالدم ويموت المريض مباشرة.كذلك أكد الدكتور الصيدلي محمد زيدان أنه لا يمكن استخدام مياه عادية في صناعه المحاليل، موضحًا أن مصانع إنتاج عبوات المحاليل تتكلف ملايين الجنيهات المحاليل إذ يكون هناك محطة مياه على أعلى مستوى تُخلي المياه من أي شوائب وبكتريا، وتنتج مياه صالحة للتعامل مع الدم بالجسم البشري مباشرة وهو أساس صناعه المحاليل الطبية، وأشار إلى أن خط الإنتاج يشمل التعامل مع بودرة البلاستيك وتحويلها لعبوات وملئها بالمحلول والخامات والتعبئة والتعقيم ويتم كل ذلك بدون تدخل بشري.أما عن طريقة الكشف عن العبوات المغشوشة نصح "بحيري" بضرورة مراعاة فحص عبوة المحلول جيدًا ورجها أكثر من مرة، وذلك للتأكد من خلوها من الشوائب، وأن تكون المياه صافية والعبوة شفافة وأم يكون الغطاء ليس من نفس خامة العبوة بل يكون مطاطيًا لونه أزرق أو أحمر أو أسودّ، موضحًا أن الأغطية البلاستكية أغلب منتجاتها من المحاليل مغشوشة.والجدير بالذكر أنه حسب وزارة الصحة فالأدوية المهربة أو المغشوشة هي أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مدون عليها رقم تسجيل يفيد تسجيلها بالوزارة، بالإضافة إلى أن هذه الأدوية عاد ة تدخل البلاد بغير الطرق المشروعة، وظروف نقلها غير مأمونة، حيث إنها عرضه لظروف تخزين سيئة غير مطابقة للمواصفات المتعارف عليها، وكذلك لم تمر بمراحل التحليل المختلفة بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، لبيان مدى مطابقتها وصلاحيتها للاستعمال من عدمه، كما أنه لا يوجد لها ملف تسجيل لدى الهيئة، بالإضافة إلى أن هذه الأدوية لا يوجد لها فواتير شراء من شركات معتمدة، وبالتالي فهي تعتبر مجهولة المصدر طبقًا للقرار الوزاري 113 لسنة 1994 والخاص بالسلع مجهولة المصدر.