أسعار التوابل تنتعش قبل رمضان.. وعطارون:« موسم رزقنا فيه بيزيد»

شهدت أسعار التوابل ارتفاعا ملحوظا في الفترة الحالية قبل دخول شهر رمضان الكريم بنسب متفاوتة، ورصدت "الدستور" أسعار التوابل المختلفة في عدد من أماكن محلات العطارة وحجم الإقبال عليها.قال عادل، صاحب محل عطارة، أن بعض التوابل ارتفعت أسعارها ولكن ليس بنسبة كبيرة مثل الفلفل الأسود والكمون، وأن هذه زيادة تأتي بسبب الإقبال المتزايد قبل رمضان، فوصل سعر الفلفل الأسود إلى 120 جنيها، والكمون 90، وجوزة الطيب 670، والحبهان 600 جنيها.من جهته قال إبراهيم جابر، إن الإقبال علي التوابل والبهارات قبل رمضان في تزايد مستمر، والأسعار مختلفة يوميا والأكثر إقبالا علي التوابل هو "الفلفل الأسود، والكمون، والشطة، وبهارات اللحم، والفراخ"، معلقا " باب رزقنا كله في رمضان والأسعار تتفاوت".في حين قال خلف العطار، بحي الحسين، أن الإقبال كثيف خلال فتر الشهر الكريم، والأسعار تزيد حسب الأنواع، وحول الأسعار أوضح أن الفلفل البرازيلي سعر الكيلو 100 جنيه، والكمون 80 جنيه، والشطة الصعيدي 40 جينه، والقرفة 80 جنيه، والكركم 60 جنيه، والزنجبيل 80 جنيه، والكسبرة الناشفة 40 جنيه.