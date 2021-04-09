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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد فراج: عشنا رحلة جميلة فى «لعبة نيوتن»

الجمعة 09/أبريل/2021 - 05:09 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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وجه الفنان محمد فراج رسالة إلى فريق عمل مسلسل "لعبة نيوتن" بعد غيابه عن حضور المؤتمر الصحفي الذي أقيم من أجل الإعلان عن تفاصيل المسلسل المنتظر عرضه في شهر رمضان المبارك ومن إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر، لارتباطه بأعمال تصوير في نفس الموعد.

وقال محمد فراج خلال فيديو تم بثه بالمؤتمر: "اعتذر عن عدم تواجدي في المؤتمر الخاص بمسلسل لـ لعبة نيوتن، وأنا سعيد بهذه التجربة ومن أهم التجارب التي مريت بها في حياتي وعشنا أيام صعبة وحلوة ولكن كواليس المسلسل كانت أشبه بالرحلة، واجتمعت في العمل مع نجوم احترمهم من كل قلبي".

وأضاف محمد فراج: "أشكر محمد السعدي على اتخاذه خطوة الإنتاج الدرامي بكل ثقة وشكرا لدعمك لمسلسل وأنك لم تبخل بشيء وكنت مؤمن بنا".

وتابع: "شعرنا أن موضوع ازداد صعوبة عندما تقرر تأجيل عرض المسلسل بسبب جائحة فيروس كورونا، ولكن بمجرد اقتراب الانتهاء من عرض المسلسل نسيت تلك المصاعب ولم أرى أمام عيني سوى الذكريات الحلوة".

وجه محمد فراج عدة رسائل إلى فريق عمل المسلسل قائلا:"أوجه الشكر إلى المخرج تامر محسن لأنه منحني تلك الفرصة لكي أكون شريك في هذه الرحلة الجميلة، وأن أقدم دور مؤنس في مسلسل "لعبة نيوتن"، ومن كل قلبي أتوجه إليه بالشكر، فهو مخرج يحترم الممثل وقدمت معك أهم خطوة في حياتي".

واستطرد: "كما أتوجه بالشكر أيضا إلى الأخت والصديقة منى زكي الذي اعتبر نفسي واحد من جمهورها وقدمنا سويا فيلم "صندوق الأسود" ثم مسلسل "لعبة نيوتن"، واستمعت معكي بالتمثيل وامنحك لقب الأستاذة".

واختتم:"أشكر صديقي وأخويا محمد ممدوح على هذا التعاون وأنا استمتع دائما بالعمل معه ونقدم مع بعضنا البعض في مسلسل "لعبة نيوتن" شخصيتين تجمعهما رحلة، ومحمد ممدوح من أفضل ممثلي جيلنا وأتمنى أن نتعاون مجددا وأتوجه بالشكر إلى الفنان سيد رجب، وأقول له أنت أخ كبير لنا وهو يقدم شخصية مختلفة ولها ثقل ويحب مهنته ويحترمها".

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