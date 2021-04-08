السودان: زيارة البرهان إلى قطر وضعت علاقات البلدين في المسار الصحيح

قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، اليوم الخميس، إن زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى قطر، كانت ناجحة ووضعت علاقات البلدين في المسار الصحيح.وعاد البرهان والوفد المرافق له إلى الخرطوم مساء اليوم بعد زيارة رسمية لقطر استغرقت يومين، أجرى خلالها مباحثات ثنائية مع تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، والتقي عددًا من المسؤولين القطريين وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.وأشارت المهدي، إلى أن الزيارة بحثت العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وخاصة الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية والرياضية، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأضافت: "أطلعنا قطر على التحديات التي تواجه الخرطوم والمهددات الأمنية والأوضاع على الحدود الشرقية".وشددت وزيرة الخارجية، على أن الحكومة الانتقالية تعمل بجدية وفقًا لبرنامج وأولويات الفترة الانتقالية فيما يلي السلام والأمن والإصلاح الاقتصادى والانتقال.