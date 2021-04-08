خبير قانوني عراقي: إخراج القوات الأمريكية تم بقرار من حكومة بغداد

توصلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق مع العراق يقضي بسحب قواتها المقاتلة في البلاد، لتتحول مهمة واشنطن والتحالف الدولي للتصدي لتنظيم "داعش" في العراق إلى مهمة تدريب ومشورة، حيث يسعى الرئيس الأمريكي إلى سحب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان، في انسجام نادر مع السياسة التي انتهجها سلفه دونالد ترامب.وفي هذا السياق قال الخبير القانوني العراقي على التميمي، في تصريحات لـ "الدستور"، أنه يجب أن نفرق بين القوات الأمريكية في العراق التي تحكمها الاتفاقية الاستراتيجية لعام 2008، وبين وجود قوات التحالف الدولي المحكومة بقرار مجلس الأمن 2170 لسنة 2014 عقب دخول داعش العراق.وأضاف الخبير القانوني العراقي، أنه يمكن إخراج القوات الأمريكية بموجب المادة 24 من الاتفاقية الثنائية وذلك بقرار من مجلس الوزراء، ثم مصادقة ذلك بأغلبية الثلثين في البرلمان وذلك وفق القانون 35 لسنة 2015 والخاص بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية.وأكد " التميمي" أن إخراج قوات التحالف يحتاج إلى تحرك العراق إلى مجلس الأمن لطلب الخروج من التحالف الدولي أولا، ثم التصويت داخليا في البرلمان العراقي بعد طلب من مجلس الوزراء لأن تشكيل قوات التحالف كان بقرار من مجلس الأمن.