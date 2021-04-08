لإثار الحماس.. صحفي يمني: «الحوثي» يستخدم شعر الزامل كبديل ديني للأغاني

"الزامل" في اليمن هو نمط من الفنون القبلية يتميّز بقصره إذ لا يتعدى بيتين شعرين إلا نادرا، ولطالما كان يقال في مناسبات مختلفة، لكن بعد 6 سنوات على النزاع الدامي على السلطة، أصبح شعر "الزامل" الشعبي أداة إضافية في أيدي الحوثيين في حشد المؤيدين في الحرب.وفي هذا السياق قال الصحفي اليمني محمد عبده الشجاع، في تصريحات لـ "لدستور"، أن استخدام "الزامل" أمر في غاية الخطورة فمليشيا الحوثي تدرك مدى أهمية هذا الفن في التعبئة والحشد وقد استطاعت توظيفه بشكل يوازي السلاح الذي سيطرت عليه في المخازن الحكومية، كما أنها تدرك أن "الزامل" سلاح ذو حدين عبر تاريخ القبيلة وبه استطاعت أن تشكل طوقا من الدفاع والحشد للجبهاتفبدل من استخدامه للصلح بين الناس والقبائل ووأد الثارات فتحت ثغرة الحرب تحت الشعارات المعروفة، وتدرك أنها أمام جموع من غير المتعلمين من أبناء القبائل حيث أدى شلل المؤسسات الحكومية عقب الربيع العربي إلى وجود فراغ استطاع "الحوثي"ملئه بشعاراته الزائفة، وتخويف أبناء القبائل الزيدية من خطورة اندثار مذهبهم والحشد بأن هناك "دواعش" في المناطق الوسطى والجنوبية ممن لهم اتجاهات سنية قريبة إلى الشافعية ومذهب الوهابية.وأكد الصحفي اليمني، إن فكرة الركون إلى فن الزامل له أبعاد واسعة وكبيرة أيضا له هدف ديني كبديل للأغاني وأمور أخرى سياسية، منها توظيفه لدعم أسرة بدر الدين كنجوم من آل البيت يجب أتباعهم وهم بعيدون جدا عن النبي وآله.وأوضح "شجاع"، أن فن الزامل له خطوط متعدد عبر تاريخ القبيلة، لذا أدرك الحوثي ذلك باكرا فخلطه بالقصائد الحماسية التي تعمل على التثوير، واستطاع من خلال مجموعة من المنشدين والشعراء خلق صور وتعابير خطيرة جدا جذبت الأنظار بشكل لافت، وأثرت تأثيرا مباشرا حتى على الأطفال وكان لوجود التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ومعارك الجنوب أثر بالغ في نضوج هذا الفن واستغلال" الحوثي له"؟