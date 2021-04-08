مساعد وزير الصحة يجتمع بوكلاء محافظات شمال الصعيد ببنى سويف

اجتمع الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبى المستمر، مع وكلاء وزارة الصحة بمحافظات شمال الصعيد بنى سويف،المنيا، الفيوم، وذلك بحضور مديرى الطب العلاجى، الطوارئ، الرعاية العاجلة والإسعاف، التدريب، بالمحافظات الثلاث، وأعضاء المكتب الفنى لهيئة الإسعاف، والمكتب الفنى لمساعد الوزير، وذلك بمقر مركز التدريب بديوان مديرية صحة بنى سويف.وناقش الاجتماع طرق تطوير قطاع الإسعاف والطوارئ وتنمية مهارات العنصر البشري؛ للوصول إلى أعلى درجات الجودة وتقديم خدمة طبية متميزة والاستعداد لمواجهة كافة الكوارث والحوادث بكفاءة ومهنية، وزيادة مهارات الأفراد، وذلك فى إطار تعليمات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان بتطوير العنصر البشري بمنظومة الإسعاف والطوارئ.وعقب الاجتماع تمت زيارة مستشفى بنى سويف التخصصى، وتفقد أماكن حصول المواطنين على تطعيم كورونا وقسم التستقبال، كما تفقد مستشفى حميات بنى سويف، وأقسام الإستقبال والعزل ومراجعة الملفات الطبية الخاصة بالمرضى، واختتمت الزيارة بمستشفى صدر بنى سويف للتأكد من تقديم الرعاية الطبية للمرضى وحسن سير العمل بالمستشفى.