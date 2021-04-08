رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مساعد وزير الصحة يجتمع بوكلاء محافظات شمال الصعيد ببنى سويف

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:59 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
اجتمع الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبى المستمر، مع وكلاء وزارة الصحة بمحافظات شمال الصعيد بنى سويف،المنيا، الفيوم، وذلك بحضور مديرى الطب العلاجى، الطوارئ، الرعاية العاجلة والإسعاف، التدريب، بالمحافظات الثلاث، وأعضاء المكتب الفنى لهيئة الإسعاف، والمكتب الفنى لمساعد الوزير، وذلك بمقر مركز التدريب بديوان مديرية صحة بنى سويف.

وناقش الاجتماع طرق تطوير قطاع الإسعاف والطوارئ وتنمية مهارات العنصر البشري؛ للوصول إلى أعلى درجات الجودة وتقديم خدمة طبية متميزة والاستعداد لمواجهة كافة الكوارث والحوادث بكفاءة ومهنية، وزيادة مهارات الأفراد، وذلك فى إطار تعليمات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان بتطوير العنصر البشري بمنظومة الإسعاف والطوارئ.

وعقب الاجتماع تمت زيارة مستشفى بنى سويف التخصصى، وتفقد أماكن حصول المواطنين على تطعيم كورونا وقسم التستقبال، كما تفقد مستشفى حميات بنى سويف، وأقسام الإستقبال والعزل ومراجعة الملفات الطبية الخاصة بالمرضى، واختتمت الزيارة بمستشفى صدر بنى سويف للتأكد من تقديم الرعاية الطبية للمرضى وحسن سير العمل بالمستشفى.

موضوعات متعلقة

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

غادة والي تعلن تفاصيل العملية «زناد 6».. مصادرة آلاف الأسلحة وعصابات التهريب

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 8-4-2021

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»


الصور

image description

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

image description

مستشفى هيئة قناة السويس تستعد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

الأكثر قراءة

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

أتربة عالقة وتحذير من الأرصاد.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بدءًا من شهر رمضان

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

علماء أمريكيون يطورون اختبارًا لتشخيص الاكتئاب ثنائي القطب

الأمير وليام يستعد لمنح أخيه هاري فرصة أخيرة لإثبات ولائه لعائلته

حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبى الحصول على سيارة معفاه من الجمارك

إسبانيا تتراجع عن فرض وضع الكمامة على الشاطئ

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
أحمد بهاء الدين شعبان
النيل.. قراءة فى كتاب مُهم «1»
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
المزيد

الثقافة

«العُذيرة».. رواية تصور الإنسان بأحلامه ومآسيه

رئيس التنمية الثقافية يشهد احتفال اليوم العالمى للتراث

أمسية شعرية يحييها أمين حداد بمكتبة مصر الجديدة.. الليلة

وزيرة الثقافة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان قصر ثقافة العريش