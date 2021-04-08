رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«التوعية الكاذبة».. فيديوهات «فيسبوك» خطر يُهدد الأطفال

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:58 م
خطر الأطفال
خطر الأطفال
هاني سميح
طباعة
بعنوان "شوفوا الزوج عمل ايه مع حماته في غياب زوجته"، يعتاد صُناع هذه الفيديوهات القصيرة على نشر أفكارهم الوهمية عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مدعين أن هدفها الحقيقي هو توعية المواطنين بالأخلاقيات الصحيحة، في حين أن الحقيقة أنهم بعيدون كل البعد عما يدعونه.

فيديوهات قصيرة مدتها لا تقل عن خمس دقائق، يتشارك فيها دومًا رجل وأنثى، وتكون أغلب الأفكار معتمدة على الخيانة الزوجية، مصاحبة لمشاهد يرفضها المنظر العام، سواء التقبيل أو الأحضان الحارة داخل غرف النوم، فالأمر يصيب أطفالنا بطريقة مباشرة بمجرد مشاهدة تلك المقاطع، وتوسيع إدراكهم حول أمور منافية للعقل تمامًا.

"الدستور" تواصلت في السطور التالية مع أحد الأخصائيين النفسيين، الدكتور جمال عبيد، ليوضح لنا مدى تأثير هذه الأفلام القصيرة، على وعي الأطفال، ونشر الأفكار المحرمة دينيًا وأخلاقيًا في المجتمع المصري.

وقال "عبيد" إن بمجرد دخول الطفل لمشاهدة الفيديو بعد أن يلفت نظره العنوان الجذاب، الذي يدل على وجود شئ غير طبيعي في الفيديو، سرعان ما يبدأ التفكير في أبعاد ما يفعله ممثلين الفيلم، الذين لا يملكون أي مواهب سواء على مستوى اختيار الفكرة الهادفة أو تمثيل الدور بطريقة صحيحة دون الاعتماد على المناظر المنافية لللآداب.

"من كام يوم شوفت فيديو لعيل صغير بيبوس واحدة في سن والدته"، أشار الطبيب إلى أسوأ الفيديوهات التي شاهدها خلال الفترة الأخيرة، موجهًا تحذيره إلى جميع الأهالي بضرورة مراقبة أطفالهم، وحثهم على الابتعاد عن مشاهدة تلك المقاطع، فالأمر أصبح أكثر صعوبة في السيطرة على اختيارات الأطفال بعد انتشار الهواتف بينهم.

أما عن السبب الحقيقي لإنتاج هذا المحتوى الغير مطابق للأخلاقيات، أوضح "عبيد" أن السبب الرئيسي وراء ذلك، هو الوصول إلى أكبر عدد من المشاهدات، من أجل الحصول على أموال عدة من خلال بث هذه الأفكار المتطرقه داخل البيوت.

وشدد على ضرورة وجود الرقابة الكافية على بث المحتوى المنحرف، والقبض على منتجيه، حتى نستطيع السيطرة على انتشار الأفكار التي ساعدت بشدة في حدوث ظاهرة التحرش الجنسي بالفتيات والصغار داخل منازلهم أو في الأماكن العامة.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 9-4-2021

وزيرة الصحة: إنتاج 60 مليون جرعة سنويًا من لقاح «سينوفاك» سنويًا

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة


الصور

image description

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

image description

مستشفى هيئة قناة السويس تستعد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

الأكثر قراءة

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

أتربة عالقة وتحذير من الأرصاد.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«كورونا» يُجبر كوريا الجنوبية على تمديد الإجراءات الاحترازية 3 أسابيع

اكتشاف لوح حجري عمره نحو 250 عامًا في الصين

مواد غذائية تزيد من خطر الإصابة بالزهايمر

دراسة: التهاب الجيوب الأنفية المزمن قد يغير نشاط المخ

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
أحمد بهاء الدين شعبان
النيل.. قراءة فى كتاب مُهم «1»
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل توزيع جوائز مسابقة يحيى حقى للرواية

الأحد.. حفل إطلاق كتاب «يهود مصر القديمة» بفيلا إبداع بالدقى

ندوة حول العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية ببيت شعر الأقصر

«العُذيرة».. رواية تصور الإنسان بأحلامه ومآسيه