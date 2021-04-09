بعد طلاقها.. كيم كارداشيان تدخل قائمة مليارديرات العالم



استطاعت كيم كارداشيان، النجمة الأمريكية، أن تنمو باستثماراتها المتعددة، وشركاتها فى عالم الموضة والتجميل، من خلال قدرتها النموذجية للترويج الذاتي عن منتجات علاماتها التجارية، حتى دخلت قائمة مليارديرات العالم مع الأثرياء جيف بيزوس وإيلون موسك وأثرياء آخرين بشكل رسمي وفقًا لمجلة "فوربس"، والتي كشفت ارتفاع قيمة ثروتها الصافية لتصل إلى مليار دولار.



- ماذا تعمل لتصبح مليارديرة؟



ضمت قائمة فوربس النجمة الأمريكية لأثرياء العالم لأول كمليارديرة بسبب أعمالها التجارية، حيث ترجع المجلة ثراء " كارداشيان" إلى أعمالها التجارية في مجالي مستحضرات التجميل والتلفزيون، فهي نجمة تلفزيون الواقع، وبفضل شركتها "KKW Beauty" وعلامتها التجارية "Skims" فى مجال الملابس الداخلي.



لم يفت على "كارداشيان" شهرتها الواسعة فى عالم الموضة والأزياء، فأسست شركتها KKW" Beauty" في عام 2017، بعد نجاح شركة "Kylie Cosmetic" التابعة لأختها غير الشقيقة كايلي جينر، ووصفتها المجلة "سارت على خطى كايلي، مستخدمة نموذج البيع المباشر للمستهلك، الذى يعتمد بقدر كبير على التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي". استطاعت كيم كارداشيان، النجمة الأمريكية، أن تنمو باستثماراتها المتعددة، وشركاتها فى عالم الموضة والتجميل، من خلال قدرتها النموذجية للترويج الذاتي عن منتجات علاماتها التجارية، حتى دخلت قائمة مليارديرات العالم مع الأثرياء جيف بيزوس وإيلون موسك وأثرياء آخرين بشكل رسمي وفقًا لمجلة "فوربس"، والتي كشفت ارتفاع قيمة ثروتها الصافية لتصل إلى مليار دولار.ضمت قائمة فوربس النجمة الأمريكية لأثرياء العالم لأول كمليارديرة بسبب أعمالها التجارية، حيث ترجع المجلة ثراء " كارداشيان" إلى أعمالها التجارية في مجالي مستحضرات التجميل والتلفزيون، فهي نجمة تلفزيون الواقع، وبفضل شركتها "KKW Beauty" وعلامتها التجارية "Skims" فى مجال الملابس الداخلي.لم يفت على "كارداشيان" شهرتها الواسعة فى عالم الموضة والأزياء، فأسست شركتها KKW" Beauty" في عام 2017، بعد نجاح شركة "Kylie Cosmetic" التابعة لأختها غير الشقيقة كايلي جينر، ووصفتها المجلة "سارت على خطى كايلي، مستخدمة نموذج البيع المباشر للمستهلك، الذى يعتمد بقدر كبير على التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

- مبيعات شركتها



ومع رصد كيف نمت ثروة كيم كارداشيان، بسرعة مذهلة، فقد كانت أول منتجاتها عبارة عن مجموعة ظلال للوجه، ووقتها أنتجت منها 300 ألف وحدة بيعت في غضون ساعتين من إطلاقها لأول مرة، وفى عام 2018، توسعت الشركة لتشمل منتجات "ظلال العيون، والكونسيلر، وأحمر الشفاه، والعطور"، وحققت إيرادات تصل إلى 100 مليون دولار.



وبحسب إحصائيات فوربس، فإن النجمة استحوذت من خلال شركتها "كوتي" على حصة 20% في خط مستحضرات التجميل في صفقة العام الماضي، وقدرت قيمة الشركة السوقية عند 1 مليار دولار، وكشفت "فوربس" إن حصتها المتبقية في الشركة تبلغ حوالي 500 مليون دولار، كما أنها هناك أيضًا علامتها التجارية الأخرى "سكيمز"، التي تنتج ملابس داخلية متعددة الاستخدامات، وتقدر فيها حصتها بنحو 225 مليون دولار. ومع رصد كيف نمت ثروة كيم كارداشيان، بسرعة مذهلة، فقد كانت أول منتجاتها عبارة عن مجموعة ظلال للوجه، ووقتها أنتجت منها 300 ألف وحدة بيعت في غضون ساعتين من إطلاقها لأول مرة، وفى عام 2018، توسعت الشركة لتشمل منتجات "ظلال العيون، والكونسيلر، وأحمر الشفاه، والعطور"، وحققت إيرادات تصل إلى 100 مليون دولار.وبحسب إحصائيات فوربس، فإن النجمة استحوذت من خلال شركتها "كوتي" على حصة 20% في خط مستحضرات التجميل في صفقة العام الماضي، وقدرت قيمة الشركة السوقية عند 1 مليار دولار، وكشفت "فوربس" إن حصتها المتبقية في الشركة تبلغ حوالي 500 مليون دولار، كما أنها هناك أيضًا علامتها التجارية الأخرى "سكيمز"، التي تنتج ملابس داخلية متعددة الاستخدامات، وتقدر فيها حصتها بنحو 225 مليون دولار.

- استثمارات متنوعة



لم تتوقف استثمارات " كارداشيان"عند هذا الحد، بل أن لها عددا من الاستثمارات الأخرى، والأموال السائلة، بما في ذلك العقارات، وبرنامجها الشهير "Keeping Up With the Kardashians"، فقد كانت تحصل على راتبًا سنويًا منذ عام 2012 على ما لا يقل عن 10 ملايين دولار قبل الضريبة عن برنامجها.



كما أنها تمتلك ثلاثة عقارات في كالاباساس، شمال غرب لوس أنجلوس، ومحفظة من الاستثمارات الممتازة، وتمتلك أيضًا عدد من الأسهم في شركات ديزني وأمازون ونتفليكس، بالإضافة إلى أسهم في شركة "أديداس" أهداها لها زوجها السابق كاني ويست في عيد الميلاد في عام 2017. لم تتوقف استثمارات " كارداشيان"عند هذا الحد، بل أن لها عددا من الاستثمارات الأخرى، والأموال السائلة، بما في ذلك العقارات، وبرنامجها الشهير "Keeping Up With the Kardashians"، فقد كانت تحصل على راتبًا سنويًا منذ عام 2012 على ما لا يقل عن 10 ملايين دولار قبل الضريبة عن برنامجها.كما أنها تمتلك ثلاثة عقارات في كالاباساس، شمال غرب لوس أنجلوس، ومحفظة من الاستثمارات الممتازة، وتمتلك أيضًا عدد من الأسهم في شركات ديزني وأمازون ونتفليكس، بالإضافة إلى أسهم في شركة "أديداس" أهداها لها زوجها السابق كاني ويست في عيد الميلاد في عام 2017.