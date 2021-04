بعد طلاقها.. كيم كارداشيان تدخل قائمة مليارديرات العالم

- استثمارات متنوعة

لم تتوقف استثمارات " كارداشيان"عند هذا الحد، بل أن لها عددا من الاستثمارات الأخرى، والأموال السائلة، بما في ذلك العقارات، وبرنامجها الشهير "Keeping Up With the Kardashians"، فقد كانت تحصل على راتبًا سنويًا منذ عام 2012 على ما لا يقل عن 10 ملايين دولار قبل الضريبة عن برنامجها.كما أنها تمتلك ثلاثة عقارات في كالاباساس، شمال غرب لوس أنجلوس، ومحفظة من الاستثمارات الممتازة، وتمتلك أيضًا عدد من الأسهم في شركات ديزني وأمازون ونتفليكس، بالإضافة إلى أسهم في شركة "أديداس" أهداها لها زوجها السابق كاني ويست في عيد الميلاد في عام 2017.