رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد طلاقها.. كيم كارداشيان تدخل قائمة مليارديرات العالم

الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:41 ص
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
سارة ساويرس
طباعة

استطاعت كيم كارداشيان، النجمة الأمريكية، أن تنمو باستثماراتها المتعددة، وشركاتها فى عالم الموضة والتجميل، من خلال قدرتها النموذجية للترويج الذاتي عن منتجات علاماتها التجارية، حتى دخلت قائمة مليارديرات العالم مع الأثرياء جيف بيزوس وإيلون موسك وأثرياء آخرين بشكل رسمي وفقًا لمجلة "فوربس"، والتي كشفت ارتفاع قيمة ثروتها الصافية لتصل إلى مليار دولار.

- ماذا تعمل لتصبح مليارديرة؟

ضمت قائمة فوربس النجمة الأمريكية لأثرياء العالم لأول كمليارديرة بسبب أعمالها التجارية، حيث ترجع المجلة ثراء " كارداشيان" إلى أعمالها التجارية في مجالي مستحضرات التجميل والتلفزيون، فهي نجمة تلفزيون الواقع، وبفضل شركتها "KKW Beauty" وعلامتها التجارية "Skims" فى مجال الملابس الداخلي.

لم يفت على "كارداشيان" شهرتها الواسعة فى عالم الموضة والأزياء، فأسست شركتها KKW" Beauty" في عام 2017، بعد نجاح شركة "Kylie Cosmetic" التابعة لأختها غير الشقيقة كايلي جينر، ووصفتها المجلة "سارت على خطى كايلي، مستخدمة نموذج البيع المباشر للمستهلك، الذى يعتمد بقدر كبير على التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
بعد طلاقها.. كيم
- مبيعات شركتها

ومع رصد كيف نمت ثروة كيم كارداشيان، بسرعة مذهلة، فقد كانت أول منتجاتها عبارة عن مجموعة ظلال للوجه، ووقتها أنتجت منها 300 ألف وحدة بيعت في غضون ساعتين من إطلاقها لأول مرة، وفى عام 2018، توسعت الشركة لتشمل منتجات "ظلال العيون، والكونسيلر، وأحمر الشفاه، والعطور"، وحققت إيرادات تصل إلى 100 مليون دولار.

وبحسب إحصائيات فوربس، فإن النجمة استحوذت من خلال شركتها "كوتي" على حصة 20% في خط مستحضرات التجميل في صفقة العام الماضي، وقدرت قيمة الشركة السوقية عند 1 مليار دولار، وكشفت "فوربس" إن حصتها المتبقية في الشركة تبلغ حوالي 500 مليون دولار، كما أنها هناك أيضًا علامتها التجارية الأخرى "سكيمز"، التي تنتج ملابس داخلية متعددة الاستخدامات، وتقدر فيها حصتها بنحو 225 مليون دولار.
بعد طلاقها.. كيم
- استثمارات متنوعة

لم تتوقف استثمارات " كارداشيان"عند هذا الحد، بل أن لها عددا من الاستثمارات الأخرى، والأموال السائلة، بما في ذلك العقارات، وبرنامجها الشهير "Keeping Up With the Kardashians"، فقد كانت تحصل على راتبًا سنويًا منذ عام 2012 على ما لا يقل عن 10 ملايين دولار قبل الضريبة عن برنامجها.

كما أنها تمتلك ثلاثة عقارات في كالاباساس، شمال غرب لوس أنجلوس، ومحفظة من الاستثمارات الممتازة، وتمتلك أيضًا عدد من الأسهم في شركات ديزني وأمازون ونتفليكس، بالإضافة إلى أسهم في شركة "أديداس" أهداها لها زوجها السابق كاني ويست في عيد الميلاد في عام 2017.
بعد طلاقها.. كيم
- طلاقها من كاني ويست وتقسيم الثروة

يجرى الثنائي كيم كارداشيان، وكانى ويست، حاليا محادثات حول تقسيم ثروتهما، بعد إعلانهما الطلاق بشكل رسمي، ويعد هذا الطلاق الأغلى فى عام 2021،اإذ سيكلفهم الطلاق مبالغ "ضخمة من التسويات" بين الطرفين، فقد أمضى ""ويست" معظم وقته في مزرعته في وايومينج التي تقدر قيمتها بـ14 مليون دولار، وتبلغ قيمة ثروة الزوج حوالى 1.3 مليار دولار، أما "كيم" فتبلغ ثروتها حوالي مليار دولار، أي أنه تبلغ قيمة طلاق الزوجين المرتبطين منذ 7 أعوام أكثر من 2 مليار دولار أمريكي.     تعديل (بدون عنوان)

موضوعات متعلقة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

مواد غذائية تزيد من خطر الإصابة بألزهايمر

وزيرة الصحة: إنتاج 60 مليون جرعة سنويًا من لقاح «سينوفاك» سنويًا


الصور

image description

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط اليوم

image description

مستشفى هيئة قناة السويس تستعد للانضمام لمنظومة التأمين الصحي

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

الأكثر قراءة

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 9-4-2021

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

كورونا يؤجل إعادة فتح مدارس المجر

استمرار زيادة الثقة في لقاح أسترازينيكا لكورونا في بريطانيا

«كورونا» يُجبر كوريا الجنوبية على تمديد الإجراءات الاحترازية 3 أسابيع

اكتشاف لوح حجري عمره نحو 250 عامًا في الصين

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
أحمد بهاء الدين شعبان
النيل.. قراءة فى كتاب مُهم «1»
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل توزيع جوائز مسابقة يحيى حقى للرواية

الأحد.. حفل إطلاق كتاب «يهود مصر القديمة» بفيلا إبداع بالدقى

ندوة حول العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية ببيت شعر الأقصر

«العُذيرة».. رواية تصور الإنسان بأحلامه ومآسيه