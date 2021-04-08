كتلة «ستات وشباب أد التحدى» تمد مستشفى بنى سويف الجامعى بالمستلزمات الطبية

قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، إن كتلة "ستات وشباب أد التحدي" والتى ترأسها قامت بإمداد مستشفى بني سويف الجامعي ببعض المستلزمات الطبية.وأضافت "عطوة"، في تصريح لها، أن الأجهزة الطبية كانت عبارة عن: جهاز رسم قلب، و1000 ماسك طبي، وعدد 4 ماسك سبايب، وعدد ٤٠ جاون، وعدد ٩ أفرول.وأوضحت النائبة البرلمانية، أن ذلك تم بناء على نداء من مستشفى الجامعة ببني سويف، لتدبير هذه المستلزمات السابق ذكرها لمواجهة فيروس كورونا.