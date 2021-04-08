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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

البرومو الرسمي لمسلسل «الاختيار 2» (فيديو)

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:49 م
جريدة الدستور
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طرح تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الرسمى لمسلسل "الاختيار 2"، وتضمن عددًا من مشاهد التشويق والإثارة، خاصة أنه يعتبر من أقوى وأهم المسلسلات في سباق رمضان المقبل، والذى ينتظره قطاع كبير من الجمهور، وعلق تامر مرسى على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وكتب: "ملحمة الاختيار 2 المنتظرة.. حكايات من ملفات حقيقية عشناها.. حق زمايلنا هيرجع من كل واحد فيهم.. العهد.. الوعد.. العقيدة".

نشرت قناة "on" ، البرومو الرسمي لمسلسل "الاختيار 2"، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل. 

مسلسل "الاختيار 2" من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، وعدد من ضيوف الشرف.

ويتناول المسلسل ملفات مختلفة دارت في الفترة من سنة 2013 حتى 2020، مثل استشهاد المقدم محمد مبروك وشهداء الواحات، ويقدم وقائع حقيقة لبطولات رجال الشرطة.


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