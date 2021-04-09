7 علامات تدل على أن المرأة في علاقة حب من طرف واحد
الجمعة 09/أبريل/2021 - 10:34 ص
سلمى بدرطباعة
تقول الكثير من الفتيات عن علاقاتهن العاطفية إنهن يشعرن بعدم حب الشريك لهن وعند سؤاله يقول عكس مايشعرن به.
وتتحدث لـ "الدستور" خبيرة الإتيكيت منة فتحى عن علامات تدل على أن العلاقة حب من طرف واحد وأن الطرف الآخر لا يهتم.
- التواجد من أجل الشريك دائمًا:
على عكس ما يقوم به الشريك تكون المراة دائما متواجدة بجانبه في حين أنه غائب ولا يسأل عنها، حتى وقت الأزمات فضلا عن تلبية الاحتياجات الدائمة والبحث عن حلول لترضيه.
- تقديم الاهتمام من جانب واحد:
في أي علاقة عاطفية يجب أن يكون الحب والاهتمام متبادلًا من الطرفين ولكن في العلاقات الغريبة يكون على طرف واحد بذل مجهود كبير من أجل نجاح العلاقة والحفاظ على استمرارها.
- شعور المراة بعدم كفايتها:
تبذل المرأة مجهود كبير من أجل إرضاء شريكها وتشعر أنها ليست كافية سواء من جهة الشكل أو الشخصية أو طريقة التفكير لكن كل هذا خطأ ويجب وقتها إعادة التفكير في الاستمرار بهذه العلاقة لأنها من أهم العلامات التي تدل أنها علاقة من طرف واحد.
- ليست في قائمة أولوياته:
الحب الحقيقي ان تكون المراة في قائمة أولويات شريكها غير ذلك فهذا سوف يستنزف طاقتها باستمرار.
- خلق الأعذار لتبرير تصرفاته:
تعتبرر من العلامات المهمة التي تدل أن المراة في علاقة حب من طرف واحد هي تبرير التصرفات السيئة للرجل، مثل أنه يواجه مشاكل أو صعوبات بحياته أو إلقاء اللوم على نفسها.
- ليست متأكدة من حقيقة شعوره تجاهها:
لو فكرت المراة في حقيقة شعور شريكها تجاهها فتلك إحدى العلامات التي تدل أنها في علاقة حب من طرف واحد.
- الخوف من مواجهته دائمًا:
عند شعور المراة من مواجهة شريكها دائما بالمشاكل الموجودة في علاقتهم حتى لا يقوم بإنهائها تلك أكبر مشكلة ويسمى ذلك بالحب المرضي.
وتتحدث لـ "الدستور" خبيرة الإتيكيت منة فتحى عن علامات تدل على أن العلاقة حب من طرف واحد وأن الطرف الآخر لا يهتم.
- التواجد من أجل الشريك دائمًا:
على عكس ما يقوم به الشريك تكون المراة دائما متواجدة بجانبه في حين أنه غائب ولا يسأل عنها، حتى وقت الأزمات فضلا عن تلبية الاحتياجات الدائمة والبحث عن حلول لترضيه.
- تقديم الاهتمام من جانب واحد:
في أي علاقة عاطفية يجب أن يكون الحب والاهتمام متبادلًا من الطرفين ولكن في العلاقات الغريبة يكون على طرف واحد بذل مجهود كبير من أجل نجاح العلاقة والحفاظ على استمرارها.
- شعور المراة بعدم كفايتها:
تبذل المرأة مجهود كبير من أجل إرضاء شريكها وتشعر أنها ليست كافية سواء من جهة الشكل أو الشخصية أو طريقة التفكير لكن كل هذا خطأ ويجب وقتها إعادة التفكير في الاستمرار بهذه العلاقة لأنها من أهم العلامات التي تدل أنها علاقة من طرف واحد.
- ليست في قائمة أولوياته:
الحب الحقيقي ان تكون المراة في قائمة أولويات شريكها غير ذلك فهذا سوف يستنزف طاقتها باستمرار.
- خلق الأعذار لتبرير تصرفاته:
تعتبرر من العلامات المهمة التي تدل أن المراة في علاقة حب من طرف واحد هي تبرير التصرفات السيئة للرجل، مثل أنه يواجه مشاكل أو صعوبات بحياته أو إلقاء اللوم على نفسها.
- ليست متأكدة من حقيقة شعوره تجاهها:
لو فكرت المراة في حقيقة شعور شريكها تجاهها فتلك إحدى العلامات التي تدل أنها في علاقة حب من طرف واحد.
- الخوف من مواجهته دائمًا:
عند شعور المراة من مواجهة شريكها دائما بالمشاكل الموجودة في علاقتهم حتى لا يقوم بإنهائها تلك أكبر مشكلة ويسمى ذلك بالحب المرضي.