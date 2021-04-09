7 علامات تدل على أن المرأة في علاقة حب من طرف واحد

- التواجد من أجل الشريك دائمًا:

- تقديم الاهتمام من جانب واحد:

- شعور المراة بعدم كفايتها:

- ليست في قائمة أولوياته:

- خلق الأعذار لتبرير تصرفاته:

- ليست متأكدة من حقيقة شعوره تجاهها:

- الخوف من مواجهته دائمًا:

تقول الكثير من الفتيات عن علاقاتهن العاطفية إنهن يشعرن بعدم حب الشريك لهن وعند سؤاله يقول عكس مايشعرن به.وتتحدث لـ "الدستور" خبيرة الإتيكيت منة فتحى عن علامات تدل على أن العلاقة حب من طرف واحد وأن الطرف الآخر لا يهتم.على عكس ما يقوم به الشريك تكون المراة دائما متواجدة بجانبه في حين أنه غائب ولا يسأل عنها، حتى وقت الأزمات فضلا عن تلبية الاحتياجات الدائمة والبحث عن حلول لترضيه.في أي علاقة عاطفية يجب أن يكون الحب والاهتمام متبادلًا من الطرفين ولكن في العلاقات الغريبة يكون على طرف واحد بذل مجهود كبير من أجل نجاح العلاقة والحفاظ على استمرارها.تبذل المرأة مجهود كبير من أجل إرضاء شريكها وتشعر أنها ليست كافية سواء من جهة الشكل أو الشخصية أو طريقة التفكير لكن كل هذا خطأ ويجب وقتها إعادة التفكير في الاستمرار بهذه العلاقة لأنها من أهم العلامات التي تدل أنها علاقة من طرف واحد.الحب الحقيقي ان تكون المراة في قائمة أولويات شريكها غير ذلك فهذا سوف يستنزف طاقتها باستمرار.تعتبرر من العلامات المهمة التي تدل أن المراة في علاقة حب من طرف واحد هي تبرير التصرفات السيئة للرجل، مثل أنه يواجه مشاكل أو صعوبات بحياته أو إلقاء اللوم على نفسها.لو فكرت المراة في حقيقة شعور شريكها تجاهها فتلك إحدى العلامات التي تدل أنها في علاقة حب من طرف واحد.عند شعور المراة من مواجهة شريكها دائما بالمشاكل الموجودة في علاقتهم حتى لا يقوم بإنهائها تلك أكبر مشكلة ويسمى ذلك بالحب المرضي.