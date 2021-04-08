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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن»: إضافة 411 ألف أسرة لتكافل وكرامة خلال كورونا

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:22 م
نيفين القباج،
نيفين القباج،
ولاء جمال
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قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي إن خدمات الوزارة خلال أزمة كورونا شملت إضافة 411 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة، ودعم 77 ألف أسرة من المرفوضين مؤقتًا من البرنامج خلال 4 شهور من الجائحة بتحويلات 400 مليون جنيه، كما تم مد 3.8 مليون أسرة بحزم غذائية بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية الشريكة موجهة للسيدات الحوامل والمرضعات والأسر التي لديها أطفال.

أضافت الوزيرة، في تصريحات اليوم، أن الوزارة كان لها تدخلات متعلقة بالعمالة غير المنتظمة حيث تم صرف دعم لهم يقترب من ملياري جنيه، بالتعاون بين الوزارة والجمعيات الأهلية الشريكة، وقد تم تقديم 20 مليون خدمة متنوعة من غذاء ودواء ومنظفات ومعقمات، كما ساهمت الوزراة في فرش وتأسيس 17 مدينة جامعية، لأن حق الطلاب شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، وتم صرف دعم استثنائي للمرشدين السياحيين قيمته 500 جنيه لمدة أربع شهور يتم تكرارها، وتم صرف معونات لـ 122 ألف من الحاضنات والميسرات نظرًا لغلق الحضانات، فضلًا عن تأمين صرف المعاشات والتأمينات الشهرية، وتقديم تيسيرات من الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات وبنك ناصر لتأجيل دفع الاشتراكات للمؤمن عليهم في القطاع الخاص لمدة 6 شهور وتم مدهم 6 أشهر أخرى حتى يونيو 2021، كما كانت هناك تدخلات للتيسير على المتعثرين في سداد القروض ومعظمهم من السيدات، وقد سددت الوزارة أقساط متأخرة لعدد 1500 سيدة بمبلغ 5.5 مليون جنيه.

وأجرت الوزارة تدخلات متعلقة بالاطفال من سن 0 حتى 4 سنوات وقد تم تنفيذ إجراءات الأمن والسلامة بين دور الحضانة، من خلال توفير المعقمات وتوضيح كيفية الحفاظ على أمن وسلامة الأطفال، كما قامت الوزارة بالتعاون مع جميعة الهلال الأحمر بتعقيم دور الرعاية ومحطات القطارات والمصالح الحكومية.

أضافت أن الوزارة قامت بحملات توعية، وتم فتح خط ساخن من أجل النساء ضحايا العنف والمتعافين من المخدرات، فضلا عن الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.

وأكدت وزيرة التضامن أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل أحد أهم أهداف الوزارة وذلك من خلال التمكين الاقتصادي والتحول الرقمي والشمول المالي وحماية وتأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين الفتيات والنساء وتطوير آلية الاسعاف الاجتماعي وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.

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