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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 9-4-2021

الجمعة 09/أبريل/2021 - 06:20 ص
جريدة الدستور
الدستور
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ارتفعت مؤشرات البحث على "جوجل" عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة ٩-٤-٢٠٢١، ونستعرض لكم تقرير يومي يتضمن كافة التفاصيل عن اسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، بحسب أخر تطورات سعر الصرف المصري في العديد من البنوك العاملة في مصر، ويبحث القارىء المصرى والعربي يوميا عن أسعار العملات الاجنبية والعربية على مؤشر البحث جوجل، لذلك نقدم لكم تقرير يومي يحتوي على كافة المعلومات التي يحتاجها القارىء.

وخلال التقرير التالى، يمكن للمواطنين التعرف على أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصرى، في البنوك التالية، "البنك الأهلي المصري، والبنك المركزي المصري، وبنك القاهرة، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك أبوظبي الإسلامي".

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة ٩-٤-٢٠٢١

لديكم أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في عدد من البنوك العاملة في مصر، كما موضح بالأتي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري، اليوم، عند الشراء ٤.٢٦ جنيه مصري، أما بلغ سعره عند البيع ٤.٢٨٧٢ جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم

بلغ سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، عند الشراء ٤.٢٦٠٣ جنيه مصري، أما وصل سعره عند البيع ٤.٢٩٥٧ جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة اليوم

وصل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، عند الشراء 4.2400 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 4.2900 جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم

بلغ سعر الدرهم، اليوم، عند الشراء ٤.٢٦ جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع ٤.٢٨٥٤ جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، عند الشراء ٤.٢٤٧ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٨٨ جنيه مصري.

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سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم

وصل الدرهم الإماراتي، اليوم، عند الشراء ٤.٢٥٥٤ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٤.٢٩١٠ جنيه مصري.

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