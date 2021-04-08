«المناسترلى»: وجود محفزات للصناعة يدعم فرص الاستثمار

قال المهندس إبراهيم المناسترلي المصفي العام لشركة القومية للأسمنت إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الدولة تستهدف أحداث تنمية صناعية على مستوي عالى.وأضاف «المناسترلي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الدولة جادة في جذب استثمارات أجنبية جديدة من خلال وجود محفزات للصناعة.وأوضح «المناسترلي»، أن التنمية الاقتصادية في مصر تشهد خلال الفترة الأخيرة نمو ملحوظ للغاية بفضل الإرادة السياسية الموجودة في مصر.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.