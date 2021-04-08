خبير اقتصادى: مشروع الدلتا الجديدة يمثل مستقبل مصر الغذائى

قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد شعير العضو المنتدب للشؤن التجارية بشركة النصر للتصدير والإستيراد احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن الدولة تخطط لتنمية النشاط الزراعي في مصر من خلال المشروعات القومية الكبري في هذا الشأن.وأضاف شعير في تصريحات خاصة للدستور أن مشروع الدلتا الجديدة سيساهم في زيادة الرقعة الزراعية في مصر عبر التنمية الموجودة.وأكد أن المشروعات الزراعية تمثل الأمن الغذائي المصري لما لها من أهمية كبري في احداث تنمية اقتصادية هامة للغاية.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.