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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب التنسيقية: «حياة كريمة» ستسهم في تنفيذ خطة تنظيم الأسرة

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:07 م
النائب علاء عصام،
النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب
إسلام نصير - محمد الشريف
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أكد النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستسهم فى تنفيذ خطة تنظيم الأسرة، بمشروعات لرفع الوعى وبرامج توعوية بجانب تكثيف العمل لمحو الأمية والتمكين الاقتصادى للمرأة، وتحسين الخدمات بتطوير الوحدات الصحية وزيادة عدد الرائدات الريفيات.

ولفت إلى أن العمل على الارتقاء بوعى المواطن وتغيير الفكر الموروث، سيمكن من وجود فرصة أسهل لتفعيل خطة مواجهة الزيادة السكانية، وستسهل هذه المهمة من خلال مبادرة حياة كريمة وما تنشد تنفيذه فى المحافظات، كما أن التوسع فى إنشاء عيادات الصحة الإنجابية ومراكز الاستشارات الأسرية ستزيد فرص الوعى بخطورة الزيادة السكانية.

وتابع قائلا: "تنظيم الأسرة أصبح أمرا مهما ولم يعد رفاهية كما يعتقد البعض"، مشيرًا إلى دور تنظيم الأسرة فى السيطرة على معدلات النمو السكانى المتزايدة، والتى تؤثر بدورها على معدلات النمو الاقتصادى والخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أهمية تنظيم الأسرة، الذى سيسهم فى القضاء على عدة ظواهر سلبية، يأتى فى مُقدمتها زواج القاصرات وعمالة الأطفال، لافتا إلى أن كثير من المواطنين يلجؤون إلى إنجاب الكثير من الأطفال للاستفادة منهم فى سوق العمل وكسب الأموال، ما يُضيع على هؤلاء الأطفال فرص تعليمية توفرها الدولة لهم.

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