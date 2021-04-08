الحبس 4 سنوات لـ7 متهمين ضربوا «سمكري» في بنها

قضت محكمة جنح بنها الجزئية برئاسة المستشار محمد يحيى حجازي وحضور أحمد سمير وكيل النيابة بحبس ٧ متهمين ٤ سنوات بتهم التعدي بالضرب على سمكري في قرية جمجرة مركز بنها واتلاف ممتلكات آخرين وحيازة أسلحة نارية وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم لإيقاف العقوبة مؤقتا.وأسندت المحكمة للمتهمين وهم (أحمد.ا) و(محمد.ا) و(محمود.ا) و(محمد.ن) و(محمود.ح) و(علي.أ) و(محمد.ع) الجنحة 5077 لسنة 2021 بقيامهم باستخدام القوة والعنف ضد المجني عليه تامر مسعود سمكري وعرضوا حياته للخطر وألحقوا الضرر بممتلكاته حال حملهم أسلحة بيضاء وشومة وعصا وأحدثوا عمدا إصابة المجني عليه وأتلفوا منقولات مملوكة لشخصين، وقررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.