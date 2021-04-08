وزير خارجية المغرب يبحث مع نظيره الفرنسي تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم، خلال اجتماع جرى عبر تقنية الفيديو، مع وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.وأفاد بيان لوزارة الشؤن الخارجية المغربية بأن المسؤولين عبرا عن ارتياحهما للعلاقات المتميزة القائمة بين الرباط وباريس، مؤكدين إرادة قائدي البلدين في تعزيز الشراكة من خلال الحوار الدائم.وأضاف أن الوزير الفرنسي أكد دعم بلاده للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وللجهود الجادة التي يبذلها المغرب كداعم للسلام والاستقرار من أجل التنمية والنمو.وأوضح البيان أن المسؤولين أكدا مواصلة التشاور، والتنسيق داخل الهيئات المتعددة الأطراف والدولية بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.