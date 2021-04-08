الصحة تستعرض إنجازات التأمين الصحى منذ عام 2019.. انفوجراف

استعرضت وزارة الصحة والسكان في انفوجراف إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل منذ انطلاقها في نوفمبر ٢٠١٩.وأوضحت أنه تم تسجيل 3.5 مليون مواطن بالمنظومة في 4 محافظات بالمرحلة الأولى منذ انطلاقها، كما تم تقديم 4 مليون خدمة طبية تشمل أكثر من 50 ألف عملية جراحية.وأكدت أن التأمين الصحى الشامل يستهدف التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة لـ 100 مليون مصرى.يذكر أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، أطلقت أمس، "المؤتمر الثاني للتغطية الصحية الشاملة"، والذي يقام تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحت شعار "صحتك حقك"، من داخل مقر مجمع الإسماعيلية الطبي، والذي يتم إطلاقه بالتزامن مع "اليوم العالمي للصحة"، والذي تحييه منظمة الصحة العالمية يوم السابع من إبريل من كل عام، ويتم الاحتفال لعام 2021 تحت شعار "إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة".