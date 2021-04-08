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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير اقتصادى: المشروعات القومية تدعم تنشيط شركات مقاولات القطاع العام

الخميس 08/أبريل/2021 - 10:28 م
جريدة الدستور
أسامة الشندويلي
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أشاد المهندس محمد رأفت، الخبير الاقتصادي، بحصول شركات مقاولات قطاع الأعمال العام على حجم أعمال بـ10 مليارات جنيه في المشروعات القومية الخاصة بتطوير القرى.

وأضاف رأفت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المشروعات القومية تدعم بقوة تنشيط عمل الشركات وزيادة حجم الأعمال.

وأكد رأفت أن القطاع العام بدأ يستعيد عافيته خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن التنمية الاقتصادية في مصر مؤخرا ظهرت من خلال دعم الدولة للشركات.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

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